Стала известна дата возвращения узбекских паломников на родину

·162·Узбекистан
Стала известна дата возвращения узбекских паломников на родину
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Сегодня, 2 июня, первые авиарейсы, доставляющие узбекских паломников, совершивших хадж 2026 года, прибудут на родину по маршруту Джидда–Ташкент. Об этом сообщила пресс-служба Управления мусульман Узбекистана.

Сообщается, что первыми на родину вернутся паломники, отправившиеся в хадж из города Ташкента. В связи с этим организуются мероприятия по встрече паломников.

Также запланирована торжественная встреча паломников в 10 международных аэропортах республики. Ответственные лица принимают меры для обеспечения безопасного и комфортного прибытия паломников к местам назначения.

Согласно информации, процесс доставки узбекских паломников из города Джидды продлится до 19 июня 2026 года. Тысячи граждан, совершивших хадж, будут возвращены на родину поэтапно.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор

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