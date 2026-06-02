Стала известна дата возвращения узбекских паломников на родину

Сегодня, 2 июня, первые авиарейсы, доставляющие узбекских паломников, совершивших хадж 2026 года, прибудут на родину по маршруту Джидда–Ташкент. Об этом сообщила пресс-служба Управления мусульман Узбекистана.

Сообщается, что первыми на родину вернутся паломники, отправившиеся в хадж из города Ташкента. В связи с этим организуются мероприятия по встрече паломников.

Также запланирована торжественная встреча паломников в 10 международных аэропортах республики. Ответственные лица принимают меры для обеспечения безопасного и комфортного прибытия паломников к местам назначения.

Согласно информации, процесс доставки узбекских паломников из города Джидды продлится до 19 июня 2026 года. Тысячи граждан, совершивших хадж, будут возвращены на родину поэтапно.