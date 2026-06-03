Возможно открытие новых авиарейсов между Узбекистаном и Гонконгом

·35·Узбекистан
Возможно открытие новых авиарейсов между Узбекистаном и Гонконгом
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Туристический потенциал и неповторимое очарование нашей страны продолжают оставаться в центре внимания мировых СМИ. На этот раз один из ведущих и авторитетных медиа-ресурсов Гонконга Нов.ком опубликовал большой аналитический материал, посвященный блестящим перспективам туристических связей между Узбекистаном и Гонконгом. В статье также представлено эксклюзивное и ценное интервью председателя Государственного комитета по туризму Узбекистана Абдулазиза Аккулова.

В данном материале раскрыты прекрасные планы по выводу двусторонних отношений на новый этап и беспрецедентные возможности, созданные для инвесторов.

Новые авиамаршруты, связывающие Ташкент и Гонконг

Как сообщается в интервью, в настоящее время стороны активно обсуждают возможности запуска прямого авиасообщения между Гонконгом и Ташкентом, что создаст большие удобства для болельщиков и туристов. Кроме того, подробно рассматривается вопрос открытия транзитного авиамаршрута из Гонконга в Узбекистан через Бангкок (Таиланд) в качестве альтернативного варианта. Это значительно облегчит приезд восточных туристов в нашу страну.

По словам главы комитета Абдулазиза Аккулова, в прошлом году Узбекистан принял 11,7 миллиона иностранных гостей. Согласно амбициозным целям государства, планируется довести поток туристов, посещающих нашу страну, к 2030 году до 20 миллионов человек .

Льготы и субсидии на вес золота для инвесторов

Гонконгское издание особо отмечает, что Узбекистан, являющийся крупнейшим по численности населения государством в Центральной Азии, в последние годы стабильно поддерживает темпы экономического роста на уровне около 6%. Благодаря этому наша страна притягивает как магнит не только обычных туристов, но и крупных иностранных инвесторов.

В настоящее время предпринимателям, инвестирующим в гостиничный бизнес и туристическую инфраструктуру, государством предоставляется следующая масштабная финансовая поддержка и стимулы:

  • Для 4-звездочных отелей: инвесторам возвращается субсидия в размере 5 000 долларов за каждый построенный номер.

  • Для 3-звездочных отелей: государством выделяются наличные средства в размере 3 500 долларов за каждый номер.

  • Налоговые каникулы: Начиная с даты официального ввода отеля в эксплуатацию, инвесторы освобождаются от ряда налоговых платежей на срок до 7 лет .

Удобный визовый режим для граждан Гонконга

На этом хорошие новости не заканчиваются. В материале подробно разъясняются визовые правила въезда в Узбекистан для жителей Гонконга. Согласно им, граждане Гонконга могут свободно путешествовать по нашей стране без визы до 10 дней . Если они захотят продлить поездку, то через современную систему электронной визы (е-виса) получают право находиться в стране до 30 дней . При необходимости предусмотрена возможность продления срока действия этой электронной визы онлайн, не выходя из дома.

Следите вместе с нами на страницах Замин за этими прекрасными шагами туризма нашей страны и новыми международными рейсами!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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