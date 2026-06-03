На апрель утверждено 143,6 млрд сумов кешбэка

Налоговый комитет утвердил основную часть выплат кешбэка за покупки, совершенные в апреле 2026 года.

Согласно официальным данным, разрешена выплата кешбэка на общую сумму 143,6 млрд сумов более чем 6,5 млн граждан.

Граждане могут перевести утвержденные средства на свои банковские карты через мобильное приложение «Солик». Для этого требуется подтверждение личности через Факе ИД.

Остальные суммы кешбэка будут утверждаться поэтапно по мере сдачи предпринимателями налоговой отчетности, устранения ошибок и погашения задолженностей.

Согласно действующему порядку, кешбэк начисляется на покупки до 24 млн 720 тыс. сумов в месяц. Максимальная сумма кешбэка составляет 247 тыс. 200 сумов.