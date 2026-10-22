Какая погода будет в Узбекистане 23 октября?

·48·Узбекистан
Какая погода будет в Узбекистане 23 октября?

Узгидромет опубликовал прогноз погоды по регионам Узбекистана на завтра, 23 октября. На большей части страны осадков не ожидается, днем воздух прогреется до 17–22 градусов.

В Ташкенте погода будет переменной облачностью, дождя не ожидается. Температура ночью составит 6–8, днем — 19–21 градус тепла.

В Каракалпакстане и Хорезмской области температура ночью составит 1–6 градусов тепла, местами возможны заморозки до 2 градусов мороза. Днем ожидается 15–20 градусов тепла.

В Бухарской, Навоийской, Ташкентской, Сырдарьинской, Джизакской и Самаркандской областях осадков не ожидается. Ночью будет 3–8, днем — 17–22 градуса тепла.

В Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях температура ночью составит 5–10, днем — 20–25 градусов тепла. В этих регионах днем ожидается одна из самых высоких температур по республике.

В Андижанской, Наманганской и Ферганской областях ночью ожидается 3–8, днем — 17–22 градуса тепла.

В горных районах осадков не ожидается. Температура ночью составит 1–6, днем — 10–15 градусов тепла.

По республике будет дуть восточный ветер. В некоторых районах его скорость может достигать 7–12 метров в секунду.

Узгидрометпрогноз погодыУзбекистан
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

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