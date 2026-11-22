«Узгидромет» опубликовал прогноз погоды на понедельник, 23 ноября. Согласно ему, в начале недели в некоторых регионах страны температура воздуха поднимется до 28 градусов. Однако погода по областям будет различаться: местами возможны дожди, а в отдельных районах ожидается усиление ветра и пыльные бури.

В городе Ташкенте переменная облачность, без осадков. Восточный ветер сменит направление на западный со скоростью 3–8 м/с. Температура ночью составит 11–13 градусов, днем — 24–26 градусов тепла.

В Республике Каракалпакстан и Хорезмской области переменная облачность, местами возможен дождь. Восточный ветер сменит направление на западный со скоростью 7–12 м/с. Температура ночью составит 5–10 градусов, днем — 10–15 градусов тепла.

В Бухарской и Навоийской областях переменная облачность. К вечеру в некоторых районах возможен дождь. Западный ветер будет дуть со скоростью 7–12 м/с, местами возможно усиление до 13–18 м/с с пыльными бурями. Температура в Бухаре ночью составит 10–15, днем — 20–25 градусов тепла, в Навоийской области ночью и днем — 12–17 градусов тепла.

В Ташкентской, Самаркандской, Джизакской и Сырдарьинской областях осадков не ожидается, переменная облачность. Западный ветер будет дуть со скоростью 7–12 м/с. Местами возможно усиление до 13–18 м/с и пыльные бури. Температура ночью составит 9–14, днем — 22–27 градусов тепла.

В Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях также без осадков. Восточный ветер сменит направление на западный со скоростью 7–12 м/с. В отдельных районах возможно усиление ветра до 13–18 м/с и пыльные бури. Температура ночью составит 12–17, днем — 23–28 градусов тепла.

В Андижанской, Наманганской и Ферганской областях переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, 5–10 м/с. Ожидается, что температура ночью составит 2–7, днем — 13–18 градусов тепла.

В предгорных и горных районах республики переменная облачность, к вечеру местами возможен дождь. Западный ветер будет дуть со скоростью 7–12 м/с, местами с усилением до 13–18 м/с. Температура ночью составит 4–9, днем — 14–19 градусов тепла.

Для справки: в течение текущей недели в Узбекистане температура воздуха была на 10 градусов выше сезонной нормы. В прогнозе на ноябрь сообщалось, что в последнюю неделю месяца возможны осадки в виде дождя.