Какая погода будет сегодня в Узбекистане?

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Какая погода будет сегодня в Узбекистане?
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  • 14 ноября в большинстве регионов Узбекистана ожидается переменная облачность без осадков.
  • В некоторых местах возможен туман, а ветер будет дуть с востока со скоростью 3–12 м/с.
  • Днем температура составит 8–18 градусов тепла, а ночью в Республике Каракалпакстан и горных районах ожидается понижение температуры до 7 градусов мороза.
  • В городе Ташкенте ожидается отсутствие осадков, при этом температура ночью составит 1–3 градуса тепла, а днем — 12–14 градусов тепла.

«Узгидромет» опубликовал прогноз погоды по регионам Узбекистана на 14 ноября. Согласно прогнозу, в большинстве регионов страны осадков не ожидается. В отдельных районах возможен туман.

В городе Ташкенте переменная облачность, без осадков. Ветер восточный со скоростью 3–8 метров в секунду. Температура ночью составит 1–3 градуса тепла, днем — 12–14 градусов тепла.

В Республике Каракалпакстан и Хорезмской области переменная облачность, без осадков. Ветер восточный со скоростью 7–12 м/с. Температура ночью составит 2–7 градусов мороза, днем — 8–13 градусов тепла.

В Бухарской и Навоийской областях также осадков не ожидается. Переменная облачность, местами возможен туман. Ветер восточный со скоростью 7–12 м/с. Температура ночью составит 0–5 градусов тепла, днем — 10–15 градусов тепла.

В Ташкентской, Сырдарьинской, Джизакской и Самаркандской областях прогнозируется переменная облачность. Осадков не ожидается, в отдельных районах возможен туман. Ветер восточный со скоростью 7–12 м/с. Температура ночью составит 0–5 градусов тепла, днем — около 10–15 градусов тепла.

В Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях также осадков не ожидается. Переменная облачность, ветер восточный со скоростью 7–12 м/с. Температура ночью составит 0–5 градусов тепла, днем — 13–18 градусов тепла.

В Андижанской, Наманганской и Ферганской областях переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный со скоростью 5–10 м/с. Температура ночью составит 0–5 градусов тепла, в отдельных местах понизится до 2 градусов мороза. Днем будет 8–13 градусов тепла.

В предгорных и горных районах республики также ожидается переменная облачность. Осадков не прогнозируется, местами возможен туман. Ветер восточный со скоростью 7–12 м/с. Температура ночью составит 2–7 градусов мороза, днем — около 0–5 градусов тепла.

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Aziza Shukhratova«ZAMIN.UZ» редактор
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