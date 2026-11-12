Завтра в Ташкенте ожидается снег

Завтра, в пятницу, 13 ноября, в Ташкенте ожидается дальнейшее похолодание и осадки. Согласно прогнозам погоды, в утренние часы в столице возможен дождь со снегом.

В частности, около 08:00 вероятны осадки в виде дождя и мокрого снега. Ожидается, что в это время температура воздуха опустится до 1 градуса тепла. В связи с этим утром на улицах столицы могут ощущаться холод и сырость.

Гражданам, планирующим с утра выходить на работу, учебу или по другим делам, рекомендуется учитывать погодные условия. Чтобы избежать дискомфорта в холодную погоду, целесообразно одеваться теплее, использовать теплую одежду и шарфы.

Также предупредите своих близких, живущих в Ташкенте, о приближающемся похолодании. Не забудьте проверить прогноз погоды перед выходом из дома.