Когда и почему в Узбекистане могут закрыть метановые заправки

В Узбекистане в связи с резким понижением температуры воздуха возможны временные ограничения в работе автомобильных газонаполнительных компрессорных станций, то есть метановых заправок. Об этом сообщило Министерство энергетики.

Согласно разъяснению министерства, в холодные дни приоритет в поставках природного газа отдается жилым домам и объектам социальной сферы. В частности, особое внимание уделяется бесперебойному газоснабжению школ, детских садов, больниц и других важных учреждений.

При возникновении необходимости могут быть введены временные ограничения на работу метановых заправок, относящихся к категории сезонных потребителей. Ограничения будут осуществляться на основе графиков, согласованных и утвержденных с хокимиятами регионов. Также потребители будут заранее информироваться о подобных изменениях.

Министерство энергетики и системные организации заявили, что принимают необходимые меры по обеспечению населения и отраслей экономики стабильными энергоресурсами. В настоящее время в Ташкенте и других регионах страны продолжаются работы по началу отопительного сезона.

При возникновении проблем с газоснабжением можно позвонить по короткому номеру 1104, при аварийных ситуациях, связанных с газом — по номеру 104, а по вопросам перебоев в электроснабжении — по номеру 1154.

В Узбекистане ожидаются холода

По данным «Узгидромета», 9–12 ноября на территорию страны прогнозируется вторжение холодных и влажных воздушных масс. В результате во многих регионах республики ожидаются дожди, а в северных и горных районах — снег.

Также ожидается значительное понижение температуры. В частности, в северных регионах ночная температура может опуститься до 7 градусов мороза. В остальных регионах республики местами прогнозируется понижение температуры до 1–2 градусов мороза.

Таким образом, похолодание может привести к росту потребления газа. В связи с этим существует вероятность введения временных ограничений на деятельность метановых заправок.