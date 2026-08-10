Узбекистан вышел на 1-е место в СНГ по избыточному весу: тревожная статистика

Узбекистан занял первое место среди стран Содружества Независимых Государств (СНГ) по распространённости избыточного веса среди взрослого населения. Согласно сообщению авторитетного международного портала «Our World in Data», основанному на данных Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в нашей стране от избыточного веса страдают около 64 процентов взрослого населения.

В мировом масштабе среди стран с населением более 1 миллиона человек Узбекистан занимает по этому показателю 48-е место в мире.

Сердечно-сосудистые заболевания и риск смерти

По словам медицинских специалистов, избыточный вес и ожирение являются не просто эстетической проблемой, а основным фактором хронических заболеваний, непосредственно угрожающих жизни человека.

Это состояние резко повышает риск развития следующих заболеваний:

Сердечно-сосудистые заболевания;

Сахарный диабет 2-го типа;

Гипертония (повышение артериального давления) и другие тяжёлые осложнения.

Согласно неутешительной статистике, Узбекистан, к сожалению, также входит в число мировых лидеров по уровню смертности от сердечно-сосудистых заболеваний — в нашей стране на каждые 100 тысяч человек приходится 513 случаев смерти.

Рекомендации врачей и медицинских экспертов

Представители сферы здравоохранения и опытные врачи настоятельно рекомендуют для профилактики заболеваний среди населения перейти к следующему образу жизни:

Рацион и культура питания: отказаться от нездоровых, жирных и богатых сахаром блюд и придерживаться здорового питания; Физическая активность: больше ходить пешком и заниматься физическими упражнениями в повседневной жизни; Ранний контроль: регулярно контролировать массу тела уже на начальных этапах набора веса.

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