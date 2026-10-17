Endonezya'da 25 yaşındaki bir kadın şelaleden düşerek hayatını kaybetti
Endonezya'nın Batı Sumatra bölgesindeki Robo Harau şelalesinde 25 yaşındaki Windy Rahma Putri hayatını kaybetti. Olay, 15 Ekim 2026 tarihinde kadının şelale bölgesinde yüzdüğü sırada meydana geldi. Bu konuda Detik.com haber verdi.
Yerel basında çıkan haberlere göre, kadın su akıntısının yakınında kayarak aşağı düştü. Sulara kapılmasının ardından arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.
Arama çalışmaları 16 Ekim günü de devam etti. Batı Sumatra bölgesi Padang Arama Kurtarma Servisi Başkanı Abdul Malik, kadının cansız bedeninin saat 10:45'te bulunduğunu açıkladı. Ardından cenazesi tahliye edilerek ailesine teslim edildi.
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