Venezuela'daki deprem kurbanlarının sayısı 3300'ü aştı

·7·Dünya
Venezuela'daki deprem kurbanlarının sayısı 3300'ü aştı

Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki iki şiddetli deprem sonucunda hayatını kaybedenlerin sayısı 3.342'ye ulaştı. Ülke Enformasyon Bakanlığı verilerine göre yaralı sayısı 16.700'ü aştı.

Doğal afet onlarca binanın çökmesine neden oldu. En büyük hasar başkent Caracas yakınlarındaki La Guaira kıyı bölgesinde kaydedildi. Burada çok sayıda konut yıkıldı, binlerce insan evsiz kaldı.

Depremin üzerinden 11 gün geçmesine rağmen yerel ve uluslararası kurtarma ekipleri enkaz altında kalanları arama çalışmalarına devam ediyor. Yetkililer, arama çalışmaları tamamlanmadığı için kurban sayısının artabileceğini belirtti.

Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, ülkedeki acil duruma karşı alınan önlemleri savundu. Afetin sonuçlarını giderme çalışmalarına binlerce kurtarma görevlisi, asker ve devlet kurumu personelinin dahil edildiğini söyledi. Rodriguez, ülkede herhangi bir sosyal huzursuzluk yaşanmadığını da vurguladı.

Bununla birlikte bazı vatandaşlar, hükümetin deprem sonrası ilk müdahalelerini eleştiriyor. Özellikle uluslararası kurtarma ekipleri gelene kadar arama çalışmalarının yeterince hızlı yürütülmediğine dair şikayetler dile getirildi.

Adli tıp uzmanları, kurban sayısının fazlalığı nedeniyle cenazelerin teşhis edilmesi ve yakınlarına teslim edilmesi sürecinin zorlu geçtiğini belirtti. Uzmanların tahminlerine göre, enkaz altındaki tüm cenazelerin çıkarılması üç aya kadar sürebilir.

Arama kurtarma çalışmaları henüz tam olarak tamamlanmadı. Bu nedenle hayatını kaybedenlerle ilgili verilerin güncellenme ihtimali bulunuyor.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör
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