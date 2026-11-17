Endonezya'daki bir spor salonunda meydana gelen trajedi, yaklaşık iki yıl sonra sosyal medyada yeniden geniş çapta tartışılıyor. 22 yaşındaki genç kız, koşu bandında egzersiz yaparken dengesini kaybederek üçüncü kattaki pencereden dışarı düştü. Ağır yaralanan genç kız hastanede hayatını kaybetti.

En acısı ise ilk bilgilere göre, faciaya yol açan durumlardan birinin koşu bandının tehlikeli bir şekilde yerleştirilmesiyle ilgili olmasıydı. Koşu bandı açık pencereye çok yakın kurulmuştu ve herhangi bir koruyucu bariyer bulunmuyordu.

Trajedi nasıl meydana geldi?

Olay, 18 Haziran 2024 tarihinde Endonezya'nın Batı Kalimantan eyaletindeki Pontianak şehrinde bulunan K-Gym spor salonunda yaşandı.

Edinilen bilgilere göre, 22 yaşındaki Fatiya Nur Eka Raxma, koşu bandında yaklaşık 30 dakika egzersiz yaptı. Ardından hızı düşürerek yüzünü havluyla silmek istedi.

Tam o sırada genç kız dengesini kaybetti. Hareket halindeki koşu bandı onu geriye doğru fırlattı ve pencere tarafına düştü. Sonuç olarak üçüncü kattaki açık pencereden dışarı düştü.

Koşu bandı pencereye çok yakın yerleştirilmişti

Olayın detaylarında spor salonundaki ekipmanların konumu özel bir dikkat çekiyor.

Koşu bandının arka kısmının pencereye dönük şekilde yerleştirildiği belirtiliyor. Koşu bandı ile pencere arasındaki mesafe yaklaşık 60 santimetreydi. Pencere açıktı ve önünde insanların dışarı düşmesini engelleyecek koruyucu bariyerler yoktu.

Bu nedenle, basit bir egzersiz sırasında yaşanan denge kaybı ağır bir trajediye dönüştü.

Genç kız hastanede hayatını kaybetti, spor salonu sahibi hakkında dava açıldı

Düşme sonucunda Fatiya ağır kafa travması geçirdi. Hastaneye kaldırılmasına rağmen doktorlar hayatını kurtaramadı.

Olayın ardından polis, spor salonundaki güvenlik koşullarını inceledi. İnceleme sonuçlarına dayanarak, güvenlik gerekliliklerine uymama ve ihmal nedeniyle spor salonu sahibi hakkında cezai işlem başlatıldı.

Bu olay, spor salonlarındaki güvenlik konusunu tekrar gündeme getirdi

Bu trajedi, sosyal medyada yayılan video sayesinde yeniden tartışmaların merkezine oturdu. Ancak önemli bir nokta, videonun şu an yaşanan yeni bir olayı değil, Haziran 2024'teki olayı yansıtıyor olmasıdır.

Fatiya'nın başına gelen trajedi, spor salonlarında sadece ekipmanların modernliğine veya antrenman koşullarına değil, aynı zamanda ekipmanların nasıl yerleştirildiğine de ciddi şekilde dikkat edilmesi gerektiğini gösteriyor.

Koşu bandı genellikle güvenli bir ekipman olarak kabul edilir. Ancak arkasında açık bir pencere varsa ve koruyucu bariyerler takılmamışsa, basit bir denge kaybı bile insan hayatını tehlikeye atabilir.

Spor yapmak sağlık için faydalıdır. Ancak antrenman yapılan yerdeki güvenlik gereklilikleri sağlanmamışsa, en basit egzersiz bile beklenmedik bir trajediye dönüşebilir.