Japonya'daki şiddetli depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 13'e yükseldi

Japonya'nın Kumamoto eyaletinde 28 Temmuz'da meydana gelen 7,1 büyüklüğündeki şiddetli depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 13'e çıktı. Bu bilgiyi ülkenin Başbakanı Sanae Takaichi açıkladı.

Başbakanın ifadelerine göre, yerel saatle 08.30 itibarıyla can kaybı 13 olarak kaydedildi. Kendisi, şu anda tüm güç ve imkanların arama kurtarma çalışmalarına seferber edildiğini vurguladı.

«Hâlâ enkaz altında sağ kalmış olabilecek insanlar var. Bu, zamanla bir yarış demektir. Mümkün olduğunca çok insanı bulmak ve güvenli bir yere tahliye etmek için tüm tedbirler alınmaktadır», dedi Takaichi.

Ayrıca başbakan, hayatını kaybedenlerin ailelerine ve mağdurlara başsağlığı diledi.

Doğal afet sonucunda Kashima şehrinde bulunan Aeon Mall alışveriş merkezinin ikinci katı çöküktü. Olay sırasında binada bulunan bazı kişiler enkaz altında kaldı. İlk verilere göre, yer sarsıntısı sırasında gaz sızıntısı gözlemlenmiş olup bunun patlamaya sebep olmuş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Arama kurtarma çalışmalarına Japonya Savunma Kuvvetleri de dahil edildi. Kurtarma ekipleri, kayıp şahısları arama ve yaralıları tahliye etme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Depremin merkez üssü Tokyo'nun yaklaşık 900 kilometre güneybatısında yer almaktadır. Yerel medya kaynaklarına göre, Yatsushiro şehrindeki hastaneye yaklaşık 40 yaralı getirildi. Yaklaşık 50 yaralı ise Kumamoto şehrindeki sağlık kuruluşlarına nakledildi.

Doğal afet ulaşım altyapısını da etkiledi. Aso Kumamoto Havalimanı'ndaki pist geçici olarak kapatılmış olup, ne zaman tekrar hizmet vermeye başlayacağı henüz bilinmemektedir.

Mifune belediyesi yetkilisi Hiroki Shimoda, yer sarsıntısının kendisine on yıl önceki yıkıcı Kumamoto depremini hatırlattığını belirtti.

«Sarsıntıyı hisseder hissetmez o korkunç günler aklıma geldi. Çevredeki bazı evlerin çatılarının çöktüğünü görerek çok korktum», dedi kendisi.