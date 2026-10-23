Ganalı sahte peygamber insanlığı kurtarmak için gemiler inşa ediyor

Batı Afrika ülkesi Gana'dan çıkan ve kendini peygamber ilan eden Ebo Noa, 25 Aralık'ta başlaması beklenen kıyamet selinden insanlığı kurtarmak amacıyla devasa ahşap gemiler inşa ediyor.

Hristiyan inancına sahip olanların çoğu için 25 Aralık, neşe ve bayram dolu bir gün olarak kabul edilir. Ancak Gana'dan çıkan ve kendini peygamber olarak adlandıran bu kişi, bu tarihin bu yıl tüm dünyayı kaplayacak ve üç yıl sürecek büyük bir sel felaketinin başlangıcını temsil ettiğini iddia ediyor. Ona göre, bu felaketten kurtulmanın tek yolu, Tanrı'nın kendisine inşa etmesini emrettiği ahşap gemilerden birine binmektir.

İnternette Ebo Iso ve Igbo Noa gibi başka isimlerle de tanınan Ebo Noa, kendine has, tartışmalara yol açan ve hakkında fazla bilgi bulunmayan bir kişi olarak biliniyor. Kendisi, Tanrı'nın ona Nuh Peygamber'in görevini yeniden yerine getirmesini, insanlığı ve diğer hayvan türlerini bir kez daha ilahi bir tufandan korumasını emrettiğini söylüyor. Bu felaketin ise tam Noel gününde başlaması gerekiyor.

Sosyal medyada popülerlik ve gizemli bir kişilik

Modern Nuh olarak tanınan bu kişi hakkında kesin bilgiler oldukça az. Gerçek adı ve nerede yaşadığı gibi en temel bilgiler bile kamuoyu tarafından bilinmiyor. Buna rağmen, sosyal medyada oldukça geniş bir kitleye ulaşmayı başardı.

Aylardır eski, yırtık kıyafetlerle kitap okurken veya inşa edilen ahşap gemileri incelerken çekilmiş videoları internette yayılıyor. Noel yaklaştıkça ise faaliyetlerine olan ilgi daha da artıyor.

Ganalı kendini peygamber ilan eden kişi, ağustos ayından beri yaklaşmakta olduğunu iddia ettiği İncil'deki tufan hakkında konuşuyor. Sözlerine göre Tanrı, ona on adede kadar ahşap gemi inşa etmesini emretti.

Bazı kaynaklarda bu gemilerin birkaç bin kişiyi alabileceği belirtilirken, diğer bilgilerde kapasitelerinin 600 milyon kişiye kadar ulaşabileceği iddia ediliyor. Ancak bu kadar devasa rakamlar gerçeklikten oldukça uzak ve abartılı görünüyor.

Alaylar ve internet kullanıcılarının şakaları

Beklendiği gibi, Ebo Noa sosyal medyada birçok eleştiri ve alayla karşılaşıyor. Kullanıcılar, inşa edilen gemiler hakkında çeşitli esprili sorular soruyor. Örneğin, gemilerde Wi-Fi olup olmayacağı veya yolcuların Cash App hizmetini kullanıp kullanamayacağı gibi sorular yayılmış durumda.

Ancak o, bu tür şakalara karşı oldukça sakin bir tutum sergiliyor. Ebo Noa, Nuh Peygamber'in de kendi döneminde insanlar tarafından alaya alındığını, ancak bu durumun onu görevini yerine getirmekten alıkoymadığını belirtiyor. Bu nedenle, çevresindekilerin gülüşlerine ve şüphelerine rağmen misyonuna devam ettiğini ifade ediyor.

Bir zamanlar Ebo Noa, keçiler ve kuşlar gibi hayvanların gemilerin inşa edildiği bölgeye 'ilahi bir yönlendirme ile' gelmeye başladığını da söylemişti. Ancak bugüne kadar bu iddiaları doğrulayan güvenilir bir bilgi bulunmuyor.

İnşaat çalışmalarında kullandığı gemiler ise dış görünüş olarak basit ahşap teknelere benziyor. Onlarca kişiyi bile sığdırmakta zorlanacak gibi görünüyorlar. Bu yüzden yüz milyonlarca insanı ve çeşitli hayvanları sığdırma iddiaları birçok kişide ciddi şüphe uyandırıyor.

Ebo Noa gerçekten var mı?

Ebo Noa, TikTok ve Instagram gibi sosyal ağlarda yüz binlerce takipçiye sahip. Ancak kişiliği ve faaliyetleri hakkındaki sorular hala cevapsız kalıyor.

Bazı kullanıcılar onun gerçekten var olup olmadığından şüphe ediyor. Gelen bilgilere göre, Gana'nın büyük medya kuruluşları kimliğini belirlemeyi veya onunla iletişime geçmeyi başaramadı. Gemilerin inşa edildiği yerin tam adresi de bilinmiyor.

Bu nedenle bazıları, Ebo Noa figürünün yapay zeka yardımıyla yaratılmış olabileceğini tahmin ediyor. Ancak videoları oldukça gerçekçi görünüyor. Şimdilik bu tahminleri doğrulayacak veya reddedecek güvenilir kanıtlar sunulmadı.

Ebo Noa'nın kişiliğini, vaazlarını ve yaklaşmakta olduğu söylenen tufan hakkındaki iddialarını bağımsız olarak doğrulamak mümkün değil. Bu yüzden kehanetlerinin gerçeği yansıtıp yansıtmadığı şimdilik bilinmiyor.

Şimdilik kamuoyu için tek yol, Noel gününün yaklaşmasını beklemek. Ancak iddialarının doğrulanmadığını unutmamak ve sansasyonel haberlere eleştirel yaklaşmak önemlidir.