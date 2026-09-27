Türkiye'de Nuh'un Gemisi mi bulundu? Gizemli yapının altında odalar ve tünel tespit edildi

·1·Dünya
Türkiye'de Nuh'un Gemisi mi bulundu? Gizemli yapının altında odalar ve tünel tespit edildi

Dünya arkeolojisi ve tarih biliminde yüzyıllardır en çok tartışılan büyük sırlardan biri olan Nuh Peygamber'in gemisine dair yeni ve çarpıcı gerçekler gün yüzüne çıktı. Türkiye'deki Ağrı Dağı yakınlarında bulunan ünlü Durupınar yapısında gerçekleştirilen modern tarama çalışmaları beklenmedik sonuçlar ortaya koydu. Gizemli nesnenin yeraltı katmanlarında dik açılı kesişmeler, geometrik çizgiler ve büyük boşluklar tespit edildi; bilim insanları bu yapıların devasa bir geminin iç odaları ve koridorları olabileceğini belirtiyor.

En şaşırtıcı olanı ise nesnenin tam merkezinde yaklaşık 70 metre uzunluğunda tünel benzeri bir boşluğun bulunmasıdır. Ayrıca 157 metre uzunluğundaki bu yapının boyutları, kutsal kitaplarda tasvir edilen 300 arşınlık (135–157 metre) ölçüyle şaşırtıcı derecede örtüşmektedir. Uluslararası "Noah's Ark Scans" projesi uzmanları, yapının insan eliyle inşa edildiğine dair şüphe kalmadığını vurgulasa da, bunun kesin olarak Nuh'un Gemisi olduğunun resmen onaylanması için organik kalıntılar üzerindeki nihai laboratuvar analizleri bekleniyor.

«157 metrelik yapı, 70 metrelik tünel ve kadim sır»: Keşfin 5 ana noktası

Türkiye'deki Durupınar yapısında tespit edilen en önemli gerçekler ve bilgiler:

  • Geometrik odalar ve boşluklar: Yeraltı taraması sonucunda düz çizgili kesişmeler ve oda benzeri boşluklar ortaya çıkarıldı;

  • 70 metrelik merkezi tünel: Nesnenin orta kısmında uzun bir koridor veya tüneli andıran belirgin bir yapı kaydedildi;

  • Boyutların şaşırtıcı uyumu: Nesnenin 157 metrelik uzunluğu, Kitab-ı Mukaddes'teki "300 arşın" (135–157 metre) ölçüsüyle tam olarak örtüşüyor;

  • Bilim insanlarının kesin görüşü: Noah's Ark Scans temsilcisi Andrew Jones, yapının yapay yollarla, yani insan tarafından inşa edildiğini açıkladı;

  • Resmi onay yolundaki test: Gemiye gerçekten ulaşıldığının ilan edilmesi için antik ahşap veya inşaat kalıntılarının laboratuvarda kanıtlanması gerekiyor.

Durupınar yapısı ve Kutsal Metinler: Tarihsel göstergelerin karşılaştırması

Ağrı yakınındaki nesnenin parametreleri ile dini kaynaklardaki bilgilerin karşılaştırması:

Göstergeler ve kriterler

Durupınar yapısındaki araştırma sonuçları

Kutsal kaynaklardaki Nuh'un Gemisi tasviri

Coğrafi konum

Türkiye, Ağrı Dağı bölgesi yakınları

Tufandan sonra geminin durduğu Ağrı/Cudi Dağları

Toplam uzunluk

Tam 157 metre ölçüsünde kaydedildi

Yaratılış kitabında 300 arşın (yaklaşık 135–157 metre)

İç yapı

Dik açılı bölmeler ve oda benzeri boşluklar

Çeşitli hayvanlar ve insanlar için tasarlanmış çok katlı bölümler

Merkezi koridor

Yaklaşık 70 metrelik uzun tünel benzeri yapı

Geminin boyuna uzanan iç ana koridoru

Kökeni

Araştırmacılar yapay olarak inşa edildiğini doğruluyor

Peygamber tarafından emredilen ahşap konstrüksiyon

Mevcut resmi durum

Bilimsel tartışmalar devam ediyor, resmen onaylanmadı

İnsanlık tarihindeki en büyük dini-tarihi sembol

Arkeolojik ve jeolojik inceleme: Bu gerçek bir gemi mi yoksa doğa harikası mı?

Tarihçilerin, jeofizikçilerin ve bağımsız araştırmacıların sonuçları:

  • «Jeofizik tarama ve yapaylık belirtileri»: Modern 3D yer radarı cihazları, doğal kayaçlar ile yapay yapıları net bir şekilde ayırt edebilir; yeraltında 90 derecelik açıların ve düz çizgilerin tespit edilmesi, doğal erozyona değil, insan emeği ürününe özgü bir özelliktir;

  • Ahşap ve organik madde arayışı: Nesnenin genel şekli gemiyi andırsa da, uzun bin yıllar boyunca kaya katmanı altında kalarak taşlaşmaya (petrifikasyon) uğramış olabilir; şimdiki temel görev, derin sondaj yoluyla antik ahşap parçalarını bulmaktır;

  • Tarihi devrimin eşiğinde: Eğer bu yapının içinden insan faaliyetine dair somut kanıtlar çıkarsa, bu durum insanlık tarihini ve Büyük Tufan hakkındaki görüşleri kökten değiştirerek dünya bilim tarihindeki en büyük arkeolojik sansasyon haline gelecektir.

Sizce Türkiye'de tespit edilen bu 157 metrelik gizemli yapı gerçekten efsanevi Nuh'un Gemisi mi, yoksa sadece doğanın yarattığı benzer bir jeolojik şekil mi? Bilim insanlarının yerin altından geminin ahşap parçalarını çıkarmayı başaracağına inanıyor musunuz? Kişisel tahminlerinizi ve düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın ve asrın sırlarını aydınlatan bu ilginç analizi tüm arkadaşlarınızla paylaşın!

Nuh'un GemisiDurupınarAğrı DağıNoah's Ark ScansArkeoloji
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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