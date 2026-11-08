Japonya'da saç telinden daha ince çikolata üretildi

Japonya'da dünyanın en ince çikolatası olarak bilinen eşsiz bir tatlı üretiliyor. Kalınlığı sadece 0,03 milimetredir. "Corteccia" adlı bu tatlı, sadece sıra dışı görünümüyle değil, aynı zamanda ağızda anında erimesiyle de tatlı tutkunlarının dikkatini çekmiştir.

Japon şekerlemeci Matteo Sanklikka tarafından kurulan MATTE Bottega del Cioccolato şirketi, Şubat 2024'te Tokyo'daki Azabudai Hills Garden Plaza kompleksinde faaliyetlerine başladı. Şirket, kısa sürede dünyanın en ince çikolatasını üretmesiyle ün kazandı. "Corteccia" ismi İtalyanca'da "ağaç kabuğu" anlamına gelmektedir.

İtalya'nın geleneksel katmanlı çikolatalarından esinlenerek yaratılan tatlı, ultra ince bir çikolata katmanından hazırlanıyor. Bu süreç için yerel bir teknik uzmanla iş birliği yapılarak bir buçuk yıl boyunca özel bir ekipman geliştirildi. Bu ekipman, çikolatayı sadece 0,03 milimetre kalınlığında yayma ve sarma imkanı sağlıyor.

Şirketin kurucusu Matteo Sanklikka'nın amacı, sıradan çikolatadan farklı, ağızda erime sürecini kendine has bir şekilde hissettiren bir tatlı yaratmaktı. Ona göre çikolatanın en keyifli hali, ağızda erimeye başladığı andır. "Corteccia" tam olarak bu hissi sunmak için geliştirildi.

Ürünün ince katmanı silindirik bir çubuk şeklinde sarılır. Dış görünüşü düzensiz ağaç kabuğunu andırır. Üreticiler, çikolatanın dile değer değmez neredeyse anında eridiğini ve alışılagelmişin dışında lezzetli bir izlenim bıraktığını belirtiyor.

Tatlı sosyal medyada popüler hale geldikten sonra birçok şekerlemeci benzerini yapmaya çalıştı. Ancak bugüne kadar kimse bunu başaramadı. Bunun temel nedeni, çikolatayı bu kadar ince hazırlamayı sağlayan özel ekipmandır.

İlginç bir şekilde, bu cihazın tek bir örneği MATTE Bottega del Cioccolato şirketinin Tokyo'daki atölyesinde bulunuyor. Bu nedenle "Corteccia", şu an için dünyanın başka hiçbir şekerlemecisinin taklit edemediği eşsiz bir tatlı olmaya devam ediyor.