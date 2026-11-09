Şarj olan telefon 46 yaşındaki kadının ölümüne neden oldu

Rusya'nın Yekaterinburg şehrinde gece şarja bırakılan telefonun bataryasının patlaması sonucu 46 yaşındaki bir kadın hayatını kaybetti. Olay, 8 Kasım günü çok katlı bir konutta meydana geldi.

Yapılan incelemelerde, kadın uyurken şarj olan akıllı telefonun bataryasının kendiliğinden alev aldığı belirlendi. Yangın nedeniyle oda dumanla doldu. İlk bilgilere göre kadın, karbonmonoksit gazı ve yanma sürecinde açığa çıkan zehirli dumanı soluması sonucu hayatını kaybetti.

Acil durum ekiplerinin verdiği bilgiye göre yangın dördüncü kattaki bir odada meydana geldi ve 4 metrekarelik bir alanı etkiledi. Olay yerine 11 kurtarma görevlisi ve dört özel araç sevk edildi. Ancak ekipler ulaşmadan önce alevler kendiliğinden söndü ve kadını kurtarmak mümkün olmadı.

Uzmanlar, telefon ve diğer elektronik cihazların yorgan, yastık veya kıyafet üzerinde şarj edilmemesini tavsiye ediyor. Çünkü yumuşak yüzeyler cihazın ısı tahliyesini zorlaştırarak aşırı ısınmasına ve yangın riskinin artmasına neden olabilir. Ayrıca hasarlı kablo ve kalitesiz şarj cihazlarının kullanılmaması gerekmektedir.