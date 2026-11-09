Şarj olan telefon 46 yaşındaki kadının ölümüne neden oldu

·10·Dünya
Şarj olan telefon 46 yaşındaki kadının ölümüne neden oldu

Rusya'nın Yekaterinburg şehrinde gece şarja bırakılan telefonun bataryasının patlaması sonucu 46 yaşındaki bir kadın hayatını kaybetti. Olay, 8 Kasım günü çok katlı bir konutta meydana geldi.

Yapılan incelemelerde, kadın uyurken şarj olan akıllı telefonun bataryasının kendiliğinden alev aldığı belirlendi. Yangın nedeniyle oda dumanla doldu. İlk bilgilere göre kadın, karbonmonoksit gazı ve yanma sürecinde açığa çıkan zehirli dumanı soluması sonucu hayatını kaybetti.

Acil durum ekiplerinin verdiği bilgiye göre yangın dördüncü kattaki bir odada meydana geldi ve 4 metrekarelik bir alanı etkiledi. Olay yerine 11 kurtarma görevlisi ve dört özel araç sevk edildi. Ancak ekipler ulaşmadan önce alevler kendiliğinden söndü ve kadını kurtarmak mümkün olmadı.

Uzmanlar, telefon ve diğer elektronik cihazların yorgan, yastık veya kıyafet üzerinde şarj edilmemesini tavsiye ediyor. Çünkü yumuşak yüzeyler cihazın ısı tahliyesini zorlaştırarak aşırı ısınmasına ve yangın riskinin artmasına neden olabilir. Ayrıca hasarlı kablo ve kalitesiz şarj cihazlarının kullanılmaması gerekmektedir.

YekaterinburgAkıllı Telefon YangınıYangın GüvenliğiRusyaTeknoloji Haberleri
Paylaş:
Telegram kanalıGoogle'da takip et
Charos
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Rusya'da büyük tren kazası: 20 vagon raydan çıktı, 7 tanker alev aldıRusya'da büyük tren kazası: 20 vagon raydan çıktı, 7 tanker alev aldı26 Ekim 13:08Dmitriy Bivol ve Callum Smith karşılaşması resmen duyurulduDmitriy Bivol ve Callum Smith karşılaşması resmen duyuruldu13 Ekim 06:57WBO kemeri tehlikede mi? Rus dünya şampiyonu Dmitry Bivol ringe dönüyorWBO kemeri tehlikede mi? Rus dünya şampiyonu Dmitry Bivol ringe dönüyor8 Ekim 22:01Golovin'den duble: Rusya, İran'ı net bir skorla mağlup ettiGolovin'den duble: Rusya, İran'ı net bir skorla mağlup etti30 Eylül 07:46UFC dövüşçüsü Şevkat Rahmonov eşiyle barıştıUFC dövüşçüsü Şevkat Rahmonov eşiyle barıştı6 Haziran 20:31Tarihteki ilk telefon görüşmesi nasıl gerçekleşti?Tarihteki ilk telefon görüşmesi nasıl gerçekleşti?10 Ekim 18:57
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Dünya haberler

Aynı gün doğan iki bebeğin ağırlığı arasındaki fark herkesi şaşırttı
Aynı gün doğan iki bebeğin ağırlığı arasındaki fark herkesi şaşırttı
Milyoner eşi, gözlerden uzak tatil yapabilmesi için 50 milyon dolara özel ada satın aldı
Milyoner eşi, gözlerden uzak tatil yapabilmesi için 50 milyon dolara özel ada satın aldı
Uykuya dalarken neden aniden irkilerek uyanırız?
Uykuya dalarken neden aniden irkilerek uyanırız?
Çin'de gelin damada 12 bin dolarlık ekran kartı hediye etti
Çin'de gelin damada 12 bin dolarlık ekran kartı hediye etti
Kazlar neden gökyüzünde V şeklinde uçar? Bunun ardındaki sır nedir?
Kazlar neden gökyüzünde V şeklinde uçar? Bunun ardındaki sır nedir?
Çin'deki hayalet şehir: 15 yıldır terk edilmiş şehir nasıl bir sır saklıyor?
Çin'deki hayalet şehir: 15 yıldır terk edilmiş şehir nasıl bir sır saklıyor?
16 yıl önce sipariş edilen Nokia telefonlar nihayet ulaştı
16 yıl önce sipariş edilen Nokia telefonlar nihayet ulaştı
Güneş söndüğünde gezegenlere ne olacağı belli oldu
Güneş söndüğünde gezegenlere ne olacağı belli oldu