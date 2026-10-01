Nuh'un Gemisi bulundu mu?: Türkiye'deki dev yapının altında 3 katlı gizemli bir yapı keşfedildi

·31·Dünya
Nuh'un Gemisi bulundu mu?: Türkiye'deki dev yapının altında 3 katlı gizemli bir yapı keşfedildi

Binlerce yıldır dini kaynakların ve dünya arkeolojisinin en büyük gizemlerinden biri olan efsanevi Nuh'un Gemisi'nin (Noah's Ark) kesin konumunun bulunduğu açıklandı. İngiliz «Daily Star» gazetesinin haberine göre, «Noah's Ark Scans» adlı bağımsız araştırma grubu, Türkiye'deki dev bir tekne şeklindeki ünlü Durupınar jeolojik oluşumunda derin yer radarı taramalarını başarıyla tamamladı.

Araştırma ekibinden Andrew Jones, bu gizemli nesnenin gerçekten insan yapımı bir yapı olduğunun «yüzde 100 kesinlikle» kanıtlandığını belirtti. Modern 3D radar verileri, şüphecilerin «bu sadece doğal bir kireçtaşı kayası» iddialarını çürüterek, yapının içinde çok sayıda tünel, oda ve kutsal metinlerde anlatıldığı gibi üç güverteye (kata) ayrılmış yeraltı katmanlarının bulunduğunu gösterdi.

«3 güverte, yeraltı odaları ve yüzde 100 açıklama»: 5 temel kanıt

«Noah's Ark Scans» ekibi tarafından duyurulan sansasyonel keşifle ilgili en önemli gerçekler:

  • Yüzde 100 doğrulama iddiası: Bağımsız araştırmacılar, Türkiye'deki Durupınar oluşumunun altında Nuh'un Gemisi'nin kalıntılarının gömülü olduğunu resmen bildirdi;

  • Radar ile tespit edilen 3 kat: Tarama sonuçları, yeraltı yapısının tam olarak üç ayrı güverteden (seviyeden) oluştuğunu gösterdi; bu, kutsal kitaplardaki Nuh'un Gemisi tasviriyle tamamen örtüşüyor;

  • İç tüneller ve odalar: Radar profilleri, tek parça bir kaya kütlesi değil, karmaşık boşluklar, koridorlar ve özel odalar kompleksini kaydetti;

  • Doğal değil, insan emeği: Araştırmacılar, yapının buzullar veya rüzgar erozyonu sonucu oluştuğuna dair şüpheci varsayımları reddediyor;

  • Ahşap kalıntıları henüz bulunamadı: Andrew Jones, yapının bir gemi olduğunu yüzde yüz doğrulayacak temel maddi kanıtın, yani taşlaşmış antik ahşap örneklerinin henüz bulunamadığını kabul etti.

Durupınar oluşumu ve Nuh'un Gemisi araştırmasının karşılaştırmalı analizi

«Noah's Ark Scans» grubunun sonuçları, radar verileri ve bilimsel itirazların analizi:

Gösterge ve analiz kriterleri

«Noah's Ark Scans» grubu ve Andrew Jones'un sonucu

Bilim dünyası ve şüphecilerin görüşleri

Coğrafi konum

Türkiye, Ağrı Dağı yakınlarındaki Durupınar oluşumu

Büyük Ağrı Dağı'nın doğal arazi yapısı bölgesi

Nesnenin dış görünüşü

Uzunluğu ve genişliği dev bir gemiye benzeyen tekne şekli

Erozyon ve buzul hareketlerinin yarattığı kireçtaşı katmanı

Yer radarı tarama sonucu

İç tüneller, odalar ve 3 ayrı güverteli katman

Yeraltı kırıkları, boşluklar ve jeolojik çatlaklar

Dini kaynaklarla uyumu

Tevrat ve İncil'deki «üç katlı gemi» tanımıyla tam uyumlu

Dini efsaneleri doğal şekillere yapay olarak bağlama riski

Temel kanıt (Ahşap kalıntıları)

Henüz taşlaşmış organik ahşap bulunamadı

Organik maddi kanıt olmadan yapaylık kanıtlanamaz

Projenin nihai değerlendirmesi

«Nuh Peygamber'in tarihi gemisini %100 bulduk»

Gerçeklerin arkeolojik kazılarla doğrulanması şart

Arkeoloji ve jeoloji ekspertizi: Durupınar gerçekten Nuh'un Gemisi mi yoksa yeni bir illüzyon mu?

Uluslararası arkeologlar, jeologlar ve tarihçilerin sonuçları:

  • «Radarın gösterdiği gizemli simetri»: Jeologlar genellikle doğanın geometrik şekiller (tekne veya piramit görünümlü kayalar) yaratabileceğini vurgular; ancak 3D tarayıcıların yeraltında aynı simetriye sahip odaları ve üç paralel katmanı kaydetmesi, Durupınar oluşumunun sadece doğal bir kaya değil, yapay bir yapı olma ihtimalini önemli ölçüde artırıyor;

  • «Kazılar olmadan gerçek ortaya çıkmaz»: Radar dalgaları yeraltındaki su, gaz veya boşluklu katmanları oda olarak yanlış yorumlayabilir; bu nedenle dünya bilim camiasının «Noah's Ark Scans» açıklamasını kabul etmesi için Türkiye hükümetinin izniyle derin arkeolojik kazıların yapılması ve antik ahşap veya bitüm (zift) kalıntılarının laboratuvarda radyokarbon analizinden geçirilmesi şarttır;

  • Küresel ilgi ve sahtekarlık riski: Nuh Peygamber'in gemisi konusu dünya çapında milyonlarca dindar ve tarih meraklısı için son derece hassastır; Gana'daki sahte «peygamberin» ikinci tufan bahanesiyle yaptığı dolandırıcılık gibi olaylar, toplumda bu tür kutsal konulara karşı dikkatli ve bilimsel temelli bir yaklaşımı zorunlu kılıyor.

Sizce Türkiye'deki bu gizemli yapı, binlerce yıl önceki büyük tufandan sağ kurtulan Nuh Peygamber'in efsanevi gemisi olabilir mi? Bilimin bir gün bu büyük dini mucizenin maddi kanıtını tam olarak ortaya koyabileceğine inanıyor musunuz? Görüşlerinizi yorumlarda paylaşın ve insanlığı heyecanlandıran bu küresel tarihi analizi herkesle paylaşın!

Nuh'un GemisiDurupınarNoah's Ark ScansArkeolojiTürkiye
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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