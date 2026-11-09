İri gözler ve sıra dışı gülümseme: Kim Jong-un heykeli tartışma yarattı!

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un, yerel bir sanatçı tarafından yapılan bronz büstün açılış törenine katıldığını gösteren fotoğraflar sosyal medyada yayıldı. Ancak heykelin sıra dışı görünümü ve konuyla ilgili görüntüler internet kullanıcılarının özel ilgisini çekti.

Yayılan görüntülerde, bir askerin bronz büstün üzerindeki kırmızı örtüyü kaldırdığı görülüyor. Heykel ise kendine has yüz hatları, büyüklüğüyle dikkat çeken gözleri ve tuhaf gülümsemesiyle birçok kişiyi şaşırttı.

Özellikle kullanıcılar büstün dış görünüşünü tartışarak çeşitli esprili yorumlar yapıyor. Bazıları heykelin yüz ifadesine odaklanırken, diğerleri bunun Kim Jong-un'un gerçek yüzüne ne kadar benzediğini sorguluyor.

Buna rağmen, fotoğraflarda yer alan olayın detayları, büstün nereye dikildiği ve görüntülerin gerçekliği henüz bağımsız kaynaklar tarafından doğrulanmadı.