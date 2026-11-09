Türkiye'de 22 ayar altın kaplama tatlı müşterilerin ilgisini çekiyor

·7·Dünya
Türkiye'de 22 ayar altın kaplama tatlı müşterilerin ilgisini çekiyor

Türkiye'nin Amasya şehrindeki bir gıda mağazasında sıra dışı bir tatlı müşterilerin dikkatini çekiyor. Söz konusu olan, 22 ayar yenilebilir altın tozu ile süslenmiş Türk lokumudur. Kilogramı 10 bin Türk lirasından satılmaktadır.

Badem, fıstık ve kuş üzümü eklenerek hazırlanan bu tatlı, dış görünüşüyle de diğerlerinden ayrılıyor. Lokumun üzeri, gıda ürünlerinde kullanıma uygun altın tozu ile kaplanmıştır.

Mağaza sahibi Selim Kaya'nın belirttiğine göre, 50 kilogram lokum hazırlama sürecinde toplam 5 gram 22 ayar altın kullanılmaktadır. Tatlının fiyatı kilogram başına 10 bin lira olarak belirlenmiştir. En ilginç yanı ise, mağazayı ziyaret eden herkesin satın alıp almayacağına bakılmaksızın ücretsiz tadım yapabilmesidir.

Ancak sıra dışı tatlının fiyatı yerel halkın tamamı tarafından makul karşılanmadı. Bazı müşteriler fiyatı çok yüksek bularak, böyle bir lokumu satın almanın kolay olmadığını belirttiler.

Bilgi için belirtmek gerekirse, söz konusu mağazada lokumun 66 çeşidi daha satılmaktadır. Bunların fiyatları ürün içeriğine bağlı olarak kilogram başına 500 lira ile 3 bin lira arasında değişmektedir.

TürkiyeAmasyaTürk LokumuSelim KayaGastronomi
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editör

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