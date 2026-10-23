TikTok yıldızı olan 96 yaşındaki büyükanne: 15 milyon takipçi ve huzurevindeki kriz

·9·Dünya
TikTok yıldızı olan 96 yaşındaki büyükanne: 15 milyon takipçi ve huzurevindeki kriz

Sosyal medyada popülerlik kazanmanın ve büyük gelir elde etmenin sadece gençlere özgü olduğu düşüncesi tamamen değişiyor. ABD'nin Connecticut eyaletinde yaşayan 96 yaşındaki Lillian Droniak TikTok platformunda gerçek bir internet yıldızı haline gelerek 15 milyondan fazla takipçi toplamayı başardı.

BBC'nin haberine göre, yaşlı bloggerın sanal faaliyetleri ona her ay 10 bin ABD dolarından fazla gelir sağlıyor. Bu miktar, huzurevindeki yaşam masraflarını bağımsız olarak karşılamasına ve kişisel ihtiyaçları için fazlasıyla yetiyor.

Huzurevindeki gürültülü partiler ve tahliye tehdidi

Lillian Droniak'ın içeriği; samimiyeti, hafif mizahı ve sınır tanımayan neşesiyle öne çıkıyor:

  • İçerik konusu: 96 yaşındaki blogger sayfasında günlük hayatını, arkadaşlarıyla düzenlediği eğlenceli partileri, erkeklerle buluşmalarını (dating) ve gençlere ilişkiler konusunda verdiği paha biçilmez tavsiyeleri paylaşıyor;

  • Yönetimle kriz: Yakın zamanda huzurevi yönetimi, odasında arkadaşlarıyla düzenlediği gürültülü partiler nedeniyle onu kurumdan çıkarmakla tehdit etti;

  • «Kimse bana eğlenmeyi yasaklayamaz»: Emekli kadın, yönetimin baskısına boyun eğmeyeceğini belirtti. Sonunda taraflar uzlaşmaya vardı: partilere izin verildi, ancak odada alkol tüketilmesi kesinlikle yasaklandı.

«Şöhretin 90 yaşından sonra geleceğini beklemiyordum»

Yaşlı yıldız, başarısı ve gelecek planları hakkında konuşurken şu samimi düşünceleri dile getirdi:

  • Hayalindeki şöhret: «Ünlü olmak için her şeye sahip olduğumu hep biliyordum. Sadece bunun 90 yaşımdan sonra gerçekleşeceğini hayal bile etmemiştim» diyor Droniak;

  • Reklam anlaşmaları: Şu anda büyük uluslararası markalarla, özellikle ünlü kozmetik şirketleriyle büyük reklam anlaşmaları imzalıyor ve yüksek ücretler alıyor;

  • Geleceğe yatırım: Elde ettiği gelirin bir kısmını torununun yükseköğrenimi için özel bir fonda biriktiriyor;

  • Yaratıcı süreç: Videoların çekimi ve kurgusunda ona zaman zaman torunu yardım ediyor, ancak tüm yaratıcı fikirler ve senaryolar 96 yaşındaki büyükannenin bizzat kendisine ait.

Lillian DroniakTikTokYaşlı Bloggerlarİnternet YıldızlarıSosyal Medya
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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