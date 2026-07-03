Huzurevinde Parti Düzenleyen Blogger Nine İnternet Kahramanı Oldu

96 yaşındaki blogger Lillian Droznyak, ABD'deki bir huzurevinde düzenlediği partilerle internette ünlü oldu. Ancak gürültülü kutlamaları kurum yönetiminin hoşuna gitmedi.

Kadın, arkadaşlarıyla sık sık toplanıp yüksek sesli müzik eşliğinde vakit geçiriyor. Partilerde alkollü içeceklerin de olduğu söyleniyor. Lillian bu anları videoya çekip sosyal medyadaki takipçileriyle paylaşıyor.

Huzurevi yönetimi, ona düzeni bozmaması konusunda son bir uyarı verdi. Bu durumların devam etmesi halinde, kadının kurumda kalmasına izin verilmeyebilir.

Lillian ise kendisine verilen uyarı mektubunu yırttı. Yaşına rağmen, hayatının başkaları tarafından belirlenmeyeceğini ve istediği gibi yaşayacağını söyledi.

Bu olay sosyal medya kullanıcıları arasında hararetli bir tartışma başlattı. Bazıları onun hareketini desteklerken, diğerleri huzurevindeki genel düzenin de dikkate alınması gerektiğini yazdı.