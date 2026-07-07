96 yaşındaki büyükanne gürültülü partileriyle ünlü oldu

·38·Dünya
96 yaşındaki büyükanne gürültülü partileriyle ünlü oldu

ABD'de 96 yaşındaki Lillian Droniak, huzurevinde düzenli olarak verdiği gece partileri nedeniyle yönetimden resmi uyarı aldı. Bu konuda The People yayını haber verdi.

Edinilen bilgilere göre, huzurevi yönetimi komşulardan gelen birçok şikayet üzerine kadına resmi bir mektup gönderdi. Yönetim, tesiste sürekli gürültülü partiler düzenlemenin ve diğer sakinlere alkollü içecek ikram etmenin iç tüzük ve güvenlik kurallarına aykırı olduğunu belirtti.

Lillian Droniak ise bu karardan memnun olmadığını belirterek, huzurevinde kalmak için her ay 12 bin dolar ödediğini söyledi.

«İstediğimi yapabilirim. Bu akşam yine arkadaşlarım gelecek; içeceğiz, dedikodu yapacağız. Partileri seviyorum ve beni kimse durduramaz», — dedi.

Kısa bir süre sonra Droniak'ın temsilcisi durumun olumlu sonuçlandığını açıkladı. Odasında geç saatlere kadar misafir ağırlamasına izin verildi. Ancak alkollü içecek ikram etme yasağı yürürlükte kaldı.

Lillian Droniak'ın 2021 yılından beri sosyal medyada videolar paylaştığı ve internet kullanıcıları arasında tanındığı belirtiliyor. İki yıldır huzurevinde yaşıyor. Droniak, ilk kez 2024 yılında ayağını kırdıktan sonra bu kuruma taşındı. Mart 2026'da ise 96. yaş gününü huzurevinde kutladı.

ABDLillian DroniakHuzureviSosyal MedyaYaşam
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editör
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