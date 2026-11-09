Düğün maliyeti: Özbekistan'dan Güney Kore'ye — hangi ülkede ne kadar tutuyor?

Aile kurmak ve düğün merasimi düzenlemek, dünyanın her yerinde insan hayatındaki en önemli olaylardan biri olarak kabul edilir. Ancak evlilikle ilgili maliyetler ülkeler arasında keskin farklılıklar gösterir: Bazı ülkelerde ortalama bir düğünü 1.000 – 5.000 dolara mal etmek mümkünken, diğerlerinde bu miktar 30.000 doları aşarak 80.000 dolara kadar çıkabilmektedir.

Bu tür farklılıklar, her halkın asırlık gelenekleri, davetli sayısı, düğün endüstrisi standartları ve genel yaşam düzeyi ile doğrudan bağlantılıdır.

Dünya ülkelerinde düğün masraflarının karşılaştırmalı analizi

Farklı bölgelerde düğün merasimleri için harcanan ortalama bütçe ve temel gider kalemleri:

Ülke / Bölge Ortalama maliyet (ABD doları) Temel gider kalemleri Özbekistan $5.000 – $15.000+ Düğün salonu (restoran), sanatçılar, hediye sepetleri ve çeyizler, gelin-damat kıyafetleri, sabah pilavı Kazakistan $7.000 – $20.000 Dünürlük merasimleri, başlık parası («qaliң mal»), büyük restoran eğlencesi Türkiye $7.000 – $15.000 Geline alınan altın takılar (temel gider), yeni ev eşyaları ve salon eğlencesi Hindistan $15.000 – $50.000+ Birkaç gün süren karnaval merasimleri, yüzlerce veya binlerce davetli, geleneksel altın takılar ABD $25.000 – $35.000 Ziyafet salonu veya açık alan kiralama (Venue), yemek hizmeti (Catering), profesyonel fotoğraf/video, çiçekçilik Batı Avrupa (Almanya vb.) $15.000 – $25.000 Küçük ve kompakt düğünler, az sayıda davetli, ancak restoran ve organizasyon hizmetlerinin pahalılığı Güney Kore $40.000 – $80.000+ Özel düğün salonu kiraları, pahalı fotoğraf stüdyoları (yeni ev masrafı eklenirse, birkaç yüz bin dolar)

Düğün maliyetini artıran 3 temel faktör

Merasim bütçesinin oluşumunda dünya genelinde üç temel eğilim öne çıkmaktadır:

1. Davetli sayısı ve gösteriş geleneği: Orta Asya ve Güney Asya (özellikle Özbekistan, Kazakistan, Hindistan) kültüründe düğüne en az 200 ile 500 arası (bazen binlerce) davetli çağrılır. Bu durum restoran kirası, ikram ve yemek masraflarını doğrudan artırır. Ayrıca Özbek düğünlerindeki çeyizler ve dünürler arasındaki hediyeleşme gibi gelenekler ayrıca büyük bir bütçe gerektirir.

2. Zorunlu ödemeler ve değerli takılar: Bazı ülkelerde düğünün önemli bir şartı maddi güvence ile ilgilidir. Örneğin, Türkiye'de geline büyük miktarda altın takı hediye etmek, aile bütçesinin yarısından fazlasını oluşturabilir. Kazakistan ve Türkmenistan'da ise gelin tarafına «başlık parası» ödeme geleneği hala korunmaktadır.

3. Batı formatı: Az sayıda davetli, ancak pahalı servis: ABD ve Avrupa ülkelerinde düğünlere genellikle sadece en yakın akraba ve arkadaşlar (50–100 kişi) çağrılır. Buna rağmen toplam masraflar yüksek kalır. Çünkü her bir davetli için restoran ve catering hizmeti, mekan kirası ve düğün organizatörlerinin (Wedding planner) fiyatları oldukça yüksektir.

Sonuç

Görüldüğü üzere, Batı ülkelerinde düğün masrafları daha çok kaliteli servis ve mekan kirasına harcanırken, Doğu ve Orta Asya ülkelerinde temel kaynak geleneklere, misafirperverliğin ölçeğine ve yakınları onurlandırmaya yönlendirilmektedir.