13 Kasım'a kadar sürecek sınav dönemi: Retrograd Merkür hayatımızı nasıl etkiliyor?

·2·Dünya
13 Kasım'a kadar sürecek sınav dönemi: Retrograd Merkür hayatımızı nasıl etkiliyor?

Bugünden itibaren göksel olaylar arasında en çok tartışmaya neden olan «Retrograd Merkür» dönemi başlıyor ve bu süreç 13 Kasım'a kadar devam edecek. Astroloji meraklıları ve sosyal medya kullanıcıları, bu üç haftalık süreci yılın en riskli ve zorlu dönemlerinden biri olarak değerlendiriyor.

Resmi bilim bunu gezegen hareketlerinin görsel bir optik illüzyonu olarak açıklasa da, popüler inanışta bu dönem insanlar arasındaki iletişim, bilgi alışverişi ve planları doğrudan sekteye uğratan bir zaman dilimi olarak kabul edilir.

«Hatalar ve çatışmalar mevsimi»: Gözlemlenebilecek durumlar

Astrolojik analizlere ve sosyal medyadaki gözlemlere göre, retrograd hareketi sırasında aşağıdaki sorunların yaşanma olasılığı önemli ölçüde artmaktadır:

  • İletişimde yanlış anlaşılmalar ve çatışmalar: Sözlerin ve niyetlerin yanlış anlaşılması, önemsiz nedenlerle arkadaşlar ve yakınlar arasında tartışmaların çıkması mümkündür;

  • Geçmişin hayaletleri: Eski kırgınlıklar, geçmiş ilişkiler veya çözülmemiş geçmişe dair sancılı konuların tekrar gündeme gelmesi gözlemlenir;

  • Belgeler ve sistem hataları: Resmi evraklar, hukuki sözleşmeler, lojistik ve dijital verilerle çalışırken karışıklıklar, kayıplar ve gecikmeler artar.

Bu dönemde nelerden kaçınılmalı?

Uzmanlar, 13 Kasım'a kadar olan süreçte ciddi hatalara yol açmamak için bir dizi kısıtlamaya uyulmasını tavsiye ediyor:

  • Yeni projelere başlamamak: Uzun vadeli büyük girişimler, yeni iş planları veya yeni bir işe geçiş gibi önemli adımları 13 Kasım sonrasına ertelemek daha iyidir;

  • Önemli sözleşmeleri imzalamamak: Hukuki ve mali anlaşmaları imzalamadan önce şartları tekrar tekrar dikkatlice incelemek, mümkünse imzalamayı ertelemek gerekir;

  • Pahalı teknoloji ve araç satın almamak: Bu dönemde satın alınan akıllı telefonlar, bilgisayarlar veya araçlarda gizli üretim hataları çıkması veya beklenmedik arızaların yaşanma olasılığı yüksektir.

Retrograd döneminden nasıl verimli yararlanılabilir?

Bu dönem sadece endişelerden ibaret değil; hayatı düzene sokmak için de uygun bir fırsattır:

  • Yarım kalmış eski işleri ve projeleri tamamlamak;

  • Evi, çalışma masasını ve dijital hafızayı gereksiz atıklardan ve dosyalardan temizlemek;

  • Kişisel hedefleri gözden geçirip iç dünyayı analiz etmek ve dinlenmeye vakit ayırmak.

Retrograd MerkürAstrolojiAstrolojik TahminBurçlarGökyüzü Olayları
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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