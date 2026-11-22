Libya'nın Bingazi şehri limanında, Rus Donanması'na ait 'Merkury' füze korvetinde şiddetli bir patlama meydana geldi. Sonuç olarak gemi alevler içinde kaldı ve ciddi hasar gördü. Olay 22 Kasım'da gerçekleşti.

Bu durum, Naval News yayını tarafından kaynaklarına ve uydu görüntülerine dayandırılarak bildirildi.

Yayının bilgilerine göre, patlamanın ardından gemide büyük bir yangın başladı. Deniz kuvvetleri analistleri, korvetin neredeyse tamamen yok olduğunu belirtiyor. Ancak geminin battığına veya yangın nedeniyle kullanılamaz hale geldiğine dair kesin bir bilgi bulunmuyor.

Libya'nın doğusundaki hükümet de Rus gemisinde bir patlama olduğunu resmen doğruladı. İlk inceleme sonuçlarına göre, gemi bir drone saldırısına uğramış olabilir. Reuters ajansının bildirdiğine göre olayda yaralılar var, ancak ölü sayısına dair henüz bir bilgi gelmedi.

Doğu Libya hükümeti, Rus tarafıyla birlikte olayı soruşturmaya başladıklarını açıkladı. Şu ana kadar saldırının sorumluluğunu üstlenen bir taraf olmadı.

Merkury'nin patlamadan birkaç gün önce Bingazi limanına geldiği belirtiliyor. Gemi, Rusya'ya dönüş yolunda yakıt ve gerekli ikmal için durmuştu. Naval News'e göre gemi, Rus hükümetiyle bağlantılı bir konvoya eşlik ediyordu.

Merkury, 20380 projesine ait Stereguşçiy sınıfı bir füze korvetidir. Rus Donanması'nın Karadeniz Filosu'na bağlıdır.