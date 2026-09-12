Merkür beklenenden daha hızlı küçülüyor: Bilim insanları yeni bir gerçek keşfetti

Merkür gezegeni, önceki tahminlerden yüzde 30 daha fazla küçülüyor olabilir. Bilim insanları gezegenin çapının 23 kilometreye kadar küçüldüğünü tespit etti. Konuyla ilgili araştırma Associated Press'te yayımlandı.

Araştırmanın, Almanya Havacılık ve Uzay Merkezi'ne bağlı Uzay Araştırmaları Enstitüsü bilim insanları tarafından yürütüldüğü bildirildi. Araştırmanın yazarları, Merkür yüzeyinin meteor çarpmaları nedeniyle sürekli değişmesinin, gezegenin gerçek küçülme oranını gizlemiş olabileceğini vurguladı.

Merkür, Güneş Sistemi'ndeki en küçük ve Güneş'e en yakın gezegendir. Çapı yaklaşık 4 bin 900 kilometredir. Gezegen, oluşumundan bu yana, yani yaklaşık 4,5 milyar yıldır küçülmeye devam etmektedir.

Buna Merkür'ün iç kısmının soğumasının neden olduğu belirtiliyor. Gezegenin nispeten büyük demir çekirdeği soğudukça hacimsel olarak küçülür. Bu durum, manto ve kabuğun büzülmesine yol açarak yüzeyinde çeşitli kırışıklıkların ve çatlakların oluşmasına neden olur.

Bilim insanları, Merkür'deki jeolojik haritaları gezegen yüzeyinin güncellenmiş haritalarıyla karşılaştırdı. Sonuç olarak, en engebeli bölgelerde küçülme belirtilerinin daha az olduğu tespit edildi. Araştırmacılar, bazı kırışıklıkların meteor çarpmaları sonucu oluşan kalıntıların altında kalmış olabileceğini tahmin ediyor.

Araştırmanın yazarı Gaku Nishiyama, yeni hesaplamaların Merkür'ün evrimini daha iyi anlamaya yardımcı olacağını belirtti.

Şu anda Avrupa ve Japonya tarafından gönderilen BepiColombo uzay araçları Merkür'e doğru yol alıyor. Kasım ayında gezegenin yörüngesine girmeleri ve Merkür'ün kesin küçülme oranını incelemeleri bekleniyor.

Bilgi için; Merkür, Güneş Sistemi'ndeki en küçük gezegendir. Güneş etrafındaki bir turunu 88 günde tamamlar. Gezegenin bir günü ise yaklaşık 59 Dünya gününe eşittir. Merkür'de atmosfer çok ince olduğu için yüzey sıcaklığı gündüzleri 430 dereceye kadar çıkabilirken, geceleri eksi 180 dereceye kadar düşebilir.