Kim Jong-un Çin'i ziyaret etti ve üst düzey yetkililerle görüştü

·20·Dünya
Kim Jong-un Çin'i ziyaret etti ve üst düzey yetkililerle görüştü

Kuzey Koreya lideri Kim Jong-un 24 Ekim'de resmi bir ziyaret için Çin Halk Cumhuriyeti'ne gitti. KDCB liderinin bu ziyareti sembolik bir anlam taşıyor ve sınır bölgesinde yakın zamanda hizmete açılan Yeni Yalu Nehri Köprüsü üzerinden gerçekleştirildi.

Dandong şehrine ulaşan Kim Jong-un, ziyareti sırasında bir dizi önemli siyasi ve ekonomik tesisi ziyaret ederek iki komşu ülke arasındaki iş birliğini güçlendirmeyi amaçlayan üst düzey görüşmeler gerçekleştirdi.

Dandong'daki doğrudan görüşmeler ve program

Ziyaretin gündemi askeri, endüstriyel ve diplomatik alanları kapsıyordu:

  • Tarihi hafıza ve sanayi: Kim Jong-un önce şehirdeki askeri anıt kompleksini ziyaret ederek saygı duruşunda bulundu, ardından yerel büyük fabrikalardan birinin faaliyetlerini yerinde inceledi;

  • Wang Huning ile diyalog: KDCB lideri, Çin'in en etkili siyasi figürlerinden biri olan Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı Başkanı Wang Huning ile resmi bir görüşme gerçekleştirdi;

  • Hükümet başkanı ile müzakere: Program kapsamında Çin Başbakanı ile de özel bir görüşme düzenlendi ve karşılıklı stratejik ortaklığın güçlendirilmesi konuları ele alındı.

Ekonomik ve ticari ilişkilerin yeniden canlandırılması

Bu ziyaret, bölgesel siyaset ve ekonomi için stratejik öneme sahip:

  • Yeni transit imkanları: Yeni Yalu Nehri Köprüsü üzerinden sınırın açılması, iki ülke arasındaki ulaşım ve lojistik hacmini önemli ölçüde artıracaktır;

  • Ekonomik canlanma: Gözlemcilere göre bu ziyaret, pandemi ve uluslararası yaptırımların baskısı altındaki Kuzey Kore ile Çin arasındaki ticari ve ekonomik ilişkileri geniş çapta yeniden canlandırmak ve geliştirmek adına atılmış önemli bir adımdır.

Kim Jong-unÇin-Kuzey Kore İlişkileriDandongWang HuningDiplomasi
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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