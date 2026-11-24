Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ABD Başkanı Donald Trump'ın müzakereleri yeniden başlatma girişimlerine yanıt vermiyor. Bu arada Pyongyang nükleer kapasitesini artırmaya devam ediyor: Uluslararası uzmanların tahminlerine göre ülkedeki nükleer başlık sayısı yaklaşık 60'a ulaştı. The Wall Street Journal gazetesi durumun ayrıntılarını açıkladı.

ABD ve Kuzey Kore arasındaki ilişkilerde gerilim yeniden tırmanıyor. 2019 yılında Donald Trump ile Kim Jong-un'un son yüz yüze görüşmesinden bu yana Pyongyang'ın nükleer programı önemli ölçüde genişledi. Washington diyaloğu yeniden tesis etmeye çalışırken, Kuzey Kore liderinin Amerikan tarafının çağrılarına ve diplomatik mesajlarına yanıt vermediği bildiriliyor.

The Wall Street Journal'ın diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Trump yönetimi Kim Jong-un ile iletişimi yeniden kurmak için birkaç kez girişimde bulundu ancak bu çabalar henüz sonuç vermedi.

Nükleer başlık sayısının 60'a ulaştığı söyleniyor

Stokholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü'nün (SIPRI) tahminlerine göre, Ocak 2019'da Kuzey Kore'nin elinde 20-30 civarında nükleer başlık bulunuyordu. Ocak 2026'ya gelindiğinde ise bu rakam yaklaşık 60'a ulaştı.

Bu rakamlar Pyongyang tarafından resmen doğrulanmış veriler değil, uluslararası uzmanların bağımsız tahminleridir. SIPRI analizlerinde, Kuzey Kore'nin nükleer silah üretmek için yeterli bölünebilir malzeme stokuna da sahip olduğu belirtiliyor.

Ülkenin nükleer altyapısı da genişliyor. Özellikle uydu görüntüleri, Yongbyon nükleer kompleksindeki uranyum zenginleştirme tesislerinde inşaat ve genişletme çalışmalarının yapıldığını gösterdi.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) Başkanı Rafael Grossi de Kasım 2026'da Yongbyon'daki uranyum zenginleştirme kapasitesinin yeniden genişletildiğini duyurdu. Ajans, bu süreci ciddi endişe verici bir durum olarak değerlendirdi.

Trump'ın çağrıları yanıtsız, mektubu ise açılmadan iade edildi

The Wall Street Journal'ın haberine göre, Trump Beyaz Saray'a döndükten sonra telefon ve diğer iletişim kanalları aracılığıyla Kim Jong-un ile bağlantı kurmaya çalıştı. Ancak Pyongyang'dan yanıt gelmedi.

Bunun üzerine ABD'li yetkililer, Kuzey Kore liderine bir mektup ulaştırmaya çalıştı. Bunun için New York'taki BM nezdindeki Kuzey Kore Daimi Temsilciliği yetkilisi aracılığıyla mesaj gönderildi.

Ancak gazetenin kaynaklarına göre diplomat, sonraki görüşmelerden birinde mektubu açmadan ABD'li yetkiliye iade etti. Bu durum, Washington'ın diplomatik ilişkileri yeniden kurma çabalarının ne kadar karmaşık olduğunu gösteriyor.

Asya gezisinde de görüşme ayarlamak mümkün olmadı

Trump'ın Çin ziyareti sırasında Kim Jong-un ile bir görüşme ayarlama olasılığı da değerlendirildi. ABD tarafı, KDC ile diyaloğu yeniden başlatmaya ilgi gösterse de taraflar karşılıklı kabul edilebilir şartlarda anlaşamadı.

Edinilen bilgilere göre Washington; Kore Yarımadası'ndaki savaşı resmen sona erdirecek bir deklarasyon kabul etmeyi, diplomatik ilişkileri genişletmeyi ve nükleer ile füze denemelerini sınırlamayı içeren seçenekleri görüştü.

Ancak Pyongyang'ın talepleri ABD tarafı için kabul edilebilir değildi. Kim Jong-un, nükleer statüsünün tanınmasını ve Washington'ın Kuzey Kore'ye yönelik politikasını değiştirmesini talep ediyor.

Kim Jong-un neden ABD ile müzakerelere acele etmiyor?

Uzmanlara göre, Pyongyang'ın Washington ile diyaloğa olan ilgisinin azalmasında birkaç faktör etkili oluyor.

Birincisi - nükleer statüsünü tanıttırma arzusu. Kim Jong-un, nükleer silahlardan vazgeçme müzakerelerine dönmek istemediğini belirtti. Onun pozisyonuna göre ABD, önce Kuzey Kore'yi nükleer bir devlet olarak tanımalı ve düşmanca politikasına son vermelidir. Pyongyang için nükleer silahlar, rejim güvenliğinin önemli bir garantisidir.

İkincisi - Rusya ile yakınlaşma. 2024 yılında Moskova ile Pyongyang arasında imzalanan kapsamlı stratejik ortaklık anlaşması, iki ülke ilişkilerini yeni bir boyuta taşıdı. Askeri ve ekonomik iş birliğinin güçlenmesi, Kuzey Kore'nin dış politikadaki imkanlarını genişletiyor.

Üçüncüsü - Çin ile ilişkiler. Pekin, Kuzey Kore'nin en önemli ekonomik ortaklarından biri olmaya devam ediyor. Rusya ile yakınlaşma ve dış ticaretteki imkanlar, Pyongyang'ın ABD ile anlaşmaya varma ihtiyacını azaltabilir.

Washington için karmaşık diplomatik durum

Kuzey Kore'nin nükleer kapasitesini artırması ve ABD ile diyaloğu kendi şartları doğrultusunda kullanmaya çalışması, Washington'ın önündeki görevi daha da zorlaştırıyor.

ABD için temel sorun, Pyongyang'ı nükleer programını sınırlamaya ikna etmek; ancak Kim Jong-un, bu tür müzakereleri ancak nükleer statüsü tanındığı takdirde sürdürmeye hazır olduğunu belirtiyor.

Böylece, Trump'ın diplomatik girişimleri yanıtsız kalırken, Kuzey Kore nükleer imkanlarını genişletmeye devam ediyor. Bu durum, Kore Yarımadası'ndaki güvenlik durumunu daha da karmaşıklaştırıyor ve ABD ile Pyongyang arasındaki müzakerelerin yeniden başlama ihtimalini şüpheli kılıyor.