Trump, Çin aracılığıyla KDP ile diyaloğu yeniden başlatmak istiyor: Gizli anlaşma nasıl olacak?

Dünyanın iki büyük ekonomik ve askeri devi olan ABD ve Çin liderlerinin Washington'da gerçekleştireceği tarihi zirve öncesinde uluslararası jeopolitikte ses getiren bir gelişme yaşandı. Saygın New York Times gazetesinin özel kaynaklarına dayandırdığı habere göre, ABD Başkanı Donald Trump gelecek hafta Washington'a devlet ziyaretinde bulunacak olan Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı Şi Cinping ile yapacağı görüşmelerde, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile ilişkileri yeniden başlatma olasılıklarını ele almayı planlıyor. Beyaz Saray'ın Pyongyang'a gönderdiği diplomatik sinyallerin cevapsız kaldığı bir dönemde Washington, Kuzey Kore'nin ana müttefiki ve ekonomik destekçisi olan Pekin'in arabuluculuğuna ciddi umut bağlıyor.

Uzmanlara göre, Trump ile Kim Jong-un arasındaki olası yeni bir görüşme, bu yılın Kasım ayında Çin'in ev sahipliği yapacağı Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) zirvesi kapsamında organize edilebilir. Trump'ın daha önce Güney Kore ile ortak askeri tatbikatları keskin bir şekilde azaltması ve Kim Jong-un ile ilişkilerini hala «çok iyi» olarak nitelendirmesi, Beyaz Saray'ın yeni bir büyük diplomatik zafer peşinde olduğunun işareti olarak görülüyor.

Peki, Şi Cinping bu teklifi kabul edecek mi? Çin, bu arabuluculuğu Washington'a karşı ticaret savaşında bir baskı aracı olarak nasıl kullanacak ve Trump'ın KDP ile barışma planı Pasifik bölgesindeki güç dengesini değiştirebilecek mi?

«Washington'daki devlet ziyareti ve Kasım planı»: Görüşmelerin detayları

New York Times muhabirlerinin ortaya çıkardığı diplomatik planın önemli noktaları:

Şi Cinping'in ABD ziyareti: Gelecek hafta ÇHC Devlet Başkanı resmi bir ziyaretle Washington'a gelecek ve Beyaz Saray'daki ana gündem maddelerinden biri Kuzey Kore meselesi olacak;

Pekin'in arabuluculuk rolü: KDP'nin ABD'nin doğrudan iletişim kurma girişimlerini görmezden gelmesi nedeniyle Trump, diyaloğu yeniden başlatmak için Pekin'in siyasi etkisine güvenmek istiyor;

APEC zirvesi platformu: Analistler, Trump ve Kim Jong-un'un olası tarihi görüşmelerinin bu yılın Kasım ayında Çin'de düzenlenecek APEC zirvesi kapsamında gerçekleşeceğini tahmin ediyor;

İlişkilerin yumuşaması: Trump, Kim Jong-un ile ilişkilerini bir kez daha «çok iyi» olarak değerlendirerek Pyongyang ile müzakere masasına dönmeye hazır olduğunu gösterdi.

«Askeri tatbikatlar azaltıldı»: Trump'ın Pyongyang'a attığı cesur adım

Görüşmelerin zeminini hazırlamak için atılan pratik adımlar:

Tatbikatların kapsamının yarı yarıya azaltılması: Ağustos ayında Trump'ın talimatıyla ABD ve Güney Kore'nin yıllık ortak askeri manevralarının süresi ve kapsamı yüzde 50'den fazla azaltıldı;

Verimlilik şüphesi: Amerikan lideri, milyarlarca dolarlık askeri tatbikatların etkinliğine açıkça şüpheyle yaklaşarak, bunları Kore Yarımadası'ndaki gerilimi tırmandıran bir faktör olarak nitelendirdi;

Pyongyang için güvenlik sinyali: Bu adım, Kuzey Kore'ye yönelik doğrudan bir askeri tehdit olmadığını göstermek ve Kim Jong-un'u nükleer müzakerelere geri döndürmeyi amaçlayan stratejik bir taviz olarak değerlendirildi.

Jeopolitik analiz: Çin bu arabuluculuktan ne kazanabilir?

Uluslararası siyaset uzmanlarının değerlendirmeleri:

Pekin'in diplomatik kozu: Eğer Şi Cinping, Trump ile Kim Jong-un arasındaki görüşmeyi başarıyla organize ederse, bu durum Çin'e ABD ile ticaret vergileri ve Tayvan konularında büyük bir baskı aracı (koz) sağlayacaktır;

Bölgesel güvenlik dengesi: Çin, sınırları yakınında nükleer gerilim veya ABD askeri güçlerinin yığılmasını istemiyor; bu nedenle barış diyaloğu Pekin'in çıkarlarıyla da tamamen örtüşüyor;

Trump'ın seçim zaferi: KDP lideriyle yapılacak yeni bir yüz yüze görüşme, Trump yönetimi için küresel arenadaki en büyük barışçıl başarı olarak sunulabilir.

Şi Cinping'in Washington ziyareti, sadece ABD-Çin ekonomik ilişkileri için değil, aynı zamanda Doğu Asya'da yeni bir nükleer krizin önlenmesi yolunda bir dönüm noktası olması bekleniyor.

Sizce Donald Trump, Çin liderinin yardımıyla Kim Jong-un ile bir kez daha anlaşarak Kore Yarımadası'nda barış anlaşmasına varabilir mi? Şi Cinping'in bu arabuluculuk karşılığında Beyaz Saray'dan ne tür siyasi tavizler isteyeceğini düşünüyorsunuz? Analitik görüşlerinizi yorumlarda paylaşın ve dünya siyasetindeki bu ses getiren planın özetini tüm uluslararası haber takipçileri ve arkadaşlarınızla paylaşın!