“Kim Jong-un benim dostum”: Trump, Kuzey Kore ve İran nükleer silahları hakkındaki soruya yanıt verdi

ABD Başkanı Donald Trump, uluslararası nükleer güvenlik politikası konusunda bir kez daha sansasyonel ve tartışmalı bir açıklama yaptı. Sosyal medyada yayılan bir videoda bir gazeteci, Trump'a ABD'nin İran'ın nükleer programına neden sert bir şekilde karşı çıkarken, Kuzey Kore'nin nükleer silahlara sahip olmasına karşı neden farklı bir tutum sergilediğini sordu.

Trump, bu hassas jeopolitik konuya kendine has kişisel bir yaklaşımla cevap vererek, Kuzey Kore lideriyle olan dostane ilişkilerini şu sözlerle açıkladı: “Kim Jong-un benim dostum. O Trump'ı seviyor. Diğer başkanları sevmiyor. Ve ben de onu seviyorum... Onun nükleer kapasitesi var, neden biliyor musunuz? Çünkü diğer başkanlar benim yapmak istediklerimi yapmadılar.”ifadelerini kullandı. Bu açıklama, Washington ile Tahran arasındaki nükleer anlaşmazlıkların ortasında uluslararası diplomaside yeni bir tartışma dalgası başlattı.

“Kişisel dostluk, eski başkanların hatası ve nükleer denge”: Açıklamanın 5 temel noktası

Donald Trump'ın Kuzey Kore ve İran'ın nükleer programlarına ilişkin görüşlerindeki en önemli argümanlar:

“Kim Jong-un benim dostum”: Trump, Kuzey Kore lideriyle sıcak kişisel ilişkileri olduğunu ve birbirlerine saygı duyduklarını açıkça belirtti;

İran ve Kuzey Kore'ye iki farklı yaklaşım: Başkan, ABD'nin İran'a yönelik katı kısıtlamaları ile Pyongyang'a karşı tutumunun nedenlerini kişisel diplomasi ile açıkladı;

“Diğer başkanlar benim yapmak istediklerimi yapmadı”: Trump, Kuzey Kore'nin nükleer silah sahibi olmasından Beyaz Saray'ın önceki liderlerinin yürüttüğü politikasızlığı sorumlu tuttu;

Trump faktörü ve Pyongyang sempatisi: Siyasetçi, Kim Jong-un'un sadece kendisinden hoşlandığını, ABD'nin diğer liderlerini ise kesinlikle sevmediğini özellikle vurguladı;

Uluslararası nükleer politikada standart dışı duruş: Trump, küresel güvenlik ve nükleer caydırıcılık konusunda klasik diplomatik kalıpları reddederek kişisel ilişkileri ön planda tuttuğunu bir kez daha gösterdi.

Trump'ın İran ve Kuzey Kore nükleer politikasına verdiği değerlendirmenin sınıflandırılması

İki ülkenin nükleer programı ve Trump'ın kişisel görüşlerinin analizi:

Analiz kriterleri ve yönelimler Kuzey Kore (KDRK) konusundaki duruş İran konusundaki resmi ve siyasi duruş Liderlerle kişisel ilişkiler “O benim dostum, onu seviyorum ve o Trump'ı tanıyor” Uzlaşmaz çatışma, diplomatik diyaloğun yokluğu Nükleer silahlara karşı tutum Nükleer kapasitenin varlığı gerçeği kabul ediliyor Nükleer silah üretimine kesinlikle izin verilmiyor Nükleer duruma gelme nedeni “Önceki ABD başkanları benim yapmak istediklerimi yapmadı” Uluslararası yaptırımları ihlal etme ve anlaşmalardan çıkma riski Diplomatik diyalog tarzı Doğrudan zirveler ve kişisel mektup alışverişi Ekonomik maksimum baskı (Maximum Pressure) stratejisi Jeopolitik hedef ve stratejik kısıtlama Mevcut gerilimi kişisel anlaşma yoluyla kontrol altında tutmak Nükleer programı tamamen durdurmak ve zenginleştirmeyi yasaklamak

Uluslararası diplomasi ve jeopolitik uzmanlık: Trump neden kişisel dostluğu yasalardan üstün tutuyor?

Uluslararası güvenlik uzmanları, siyaset bilimciler ve Amerikalı analistlerin sonuçları:

“Kişisel diplomasi — Trump markası”: Trump, geleneksel Dışişleri Bakanlığı protokolleri ve çok taraflı anlaşmalardan ziyade liderlerle yüz yüze kişisel iletişimi tercih ediyor; Singapur ve Hanoi'de Kim Jong-un ile gerçekleştirdiği tarihi zirveler tam da bu popülist ve doğrudan ilişkilere dayanıyordu; ancak nükleer güvenlik gibi küresel bir konunun “seviyorum veya sevmiyorum” seviyesine indirilmesi Batı siyasi elitinde ciddi endişe yaratıyor;

İran ve Kuzey Kore arasındaki fark: Kuzey Kore çoktan nükleer bir devlet haline geldi ve silahlarını test etti; bu statüyü ondan zorla almak imkansız; İran ise henüz nükleer silah üretmedi ve zenginleştirme aşamasında; bu nedenle Trump mevcut gerçekliği kabul ederek Kim Jong-un ile uzlaşmaya, İran'ın ise nükleer bombaya sahip olmasına kesinlikle izin vermemeye odaklanıyor;

Seçim öncesi açıklamalar ve Beyaz Saray eleştirisi: Bu çıkış, Trump'ın rakiplerine (mevcut yönetime) yönelik bir darbedir; Kuzey Kore füzelerinin gelişiminden kendisinden önceki ve sonraki başkanları sorumlu tutarak, sadece kendisinin nükleer savaş riskini dizginleyebilecek güçlü bir lider olduğunu seçmenlere kanıtlamaya çalışıyor.

Sizce Donald Trump'ın Kim Jong-un ile olan “dostane” ilişkileri gerçekten büyük bir nükleer savaş riskini durdurabilir mi, yoksa bu sadece siyasi bir şov mu? ABD neden Kuzey Kore'nin nükleer denemelerine alışıp İran söz konusu olduğunda sert kısıtlamalar uyguluyor? Kişisel görüşlerinizi yorumlarda paylaşın ve dünya siyasetinin en sıcak açıklamasının analizini tüm ilgilenenlerle paylaşın!