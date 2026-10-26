İtalya siyasetinde büyük entrika: Giorgia Meloni neden erken istifa etmek istiyor?

·74·Dünya
İtalya siyasetinde büyük entrika: Giorgia Meloni neden erken istifa etmek istiyor?

İtalya Bakanlar Kurulu Başkanı Giorgia Meloni siyasi müttefikleriyle Mart 2027'de istifa etme ve ülkede erken parlamento seçimlerine gitme olasılığını görüştü. Bu konu, İtalya'nın önde gelen ve etkili yayın organlarından biri olan La Repubblica tarafından kaynaklarına dayandırılarak haberleştirildi.

Resmi koalisyon temsilcileri ve Meloni'nin kendisi daha önce parlamentonun 2027 sonbaharına, yani görev süresinin sonuna kadar çalışacağını vurgulamış olsa da, perde arkasındaki siyasi planlar Roma'da iktidarın yeniden dağıtılmasına yönelik yeni bir senaryonun değerlendirildiğini gösteriyor.

Roma zirvesinden sonra ayrılış: Olası tarihler ve senaryolar

İtalyan siyasi çevrelerinde tartışılan plana göre, başbakanın istifası önemli bir uluslararası olayla bağlantılı:

  • Tarihi zirveden sonraki adım: Kaynaklar, Meloni'nin Roma Antlaşmaları'nın 70. yıl dönümü vesilesiyle Roma'da yapılması planlanan Avrupa Birliği zirvesinden sonra görevinden ayrılmayı hedeflediğini belirtiyor;

  • En erken tarih — 16 Mayıs: Yayının hesaplamalarına göre, Mart ayında istifa gerçekleşirse, erken parlamento seçimlerinin yapılabileceği en erken tarih 16 Mayıs 2027 olarak öngörülüyor;

  • En olası seçenek — Haziran ayı: Ancak en uygun ve ana senaryo olarak, genel seçimlerin Haziran ayında, yerel (belediye) seçimlerle eş zamanlı yapılması planı öne sürülüyor.

Diplomatik engeller ve kamuoyuna yapılan açıklamalar

Bu planın hayata geçirilmesi yolunda bir dizi örgütsel ve siyasi engel bulunuyor:

  • Zirveyi Brüksel'den taşıma sorunu: Şu anda Roma'daki yıl dönümü zirvesi için hazırlıklar devam ediyor, ancak AB toplantısını geleneksel Brüksel'den Roma'ya taşımak için örgüte üye 27 ülkenin tamamının onayı gerekiyor;

  • Koalisyonun resmi tutumu: İktidar koalisyonu temsilcileri, parlamentonun 2027 sonbaharına kadar görevlerini tam olarak yerine getirmeye devam edeceğini açıkça iddia etmeyi sürdürüyor;

  • Siyasi hesap: Uzmanlara göre, anketlerin yüksek olduğu bir dönemde erken seçime gitmek, Meloni ve partisine parlamentodaki yerlerini daha da sağlamlaştırma imkanı verebilir.

İtalya'daki bu siyasi tartışmalar, 2027'nin başında Avrupa Birliği'nin önde gelen ülkelerinden birinde ciddi değişimlerin başlayacağının sinyalini veriyor.

Giorgia MeloniİtalyaAvrupa BirliğiLa RepubblicaSiyaset
Paylaş:
Telegram kanalıGoogle'da takip et
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

İtalya Başbakanı ABD Resmi Ziyaretini Neden İptal Etti?İtalya Başbakanı ABD Resmi Ziyaretini Neden İptal Etti?20 Haziran 19:31Trump, Giorgia Meloni hakkında alaycı bir paylaşım daha yaptıTrump, Giorgia Meloni hakkında alaycı bir paylaşım daha yaptı6 Temmuz 19:04Avropa Çapında Schengen Sarsıntısı: Ceuta'daki "Fırtına" Avrupa'yı Parçalıyor mu?Avropa Çapında Schengen Sarsıntısı: Ceuta'daki "Fırtına" Avrupa'yı Parçalıyor mu?1 Ağustos 11:56ABD'de çöp presine sıkışan adam hayatta kaldıABD'de çöp presine sıkışan adam hayatta kaldıBugün 13:42Arjantinli anne bebeğine BTS yıldızının adını verdiArjantinli anne bebeğine BTS yıldızının adını verdiBugün 13:10Rusya'da büyük tren kazası: 20 vagon raydan çıktı, 7 tanker alev aldıRusya'da büyük tren kazası: 20 vagon raydan çıktı, 7 tanker alev aldıBugün 13:08
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Dünya haberler

Aynı gün doğan iki bebeğin ağırlığı arasındaki fark herkesi şaşırttı
Aynı gün doğan iki bebeğin ağırlığı arasındaki fark herkesi şaşırttı
Çin'de gelin damada 12 bin dolarlık ekran kartı hediye etti
Çin'de gelin damada 12 bin dolarlık ekran kartı hediye etti
Çin'deki hayalet şehir: 15 yıldır terk edilmiş şehir nasıl bir sır saklıyor?
Çin'deki hayalet şehir: 15 yıldır terk edilmiş şehir nasıl bir sır saklıyor?
Türkiye'de Nuh'un Gemisi mi bulundu? Bilim insanları yer altında tüneller tespit etti (video)
Türkiye'de Nuh'un Gemisi mi bulundu? Bilim insanları yer altında tüneller tespit etti (video)
61 yaşındaki kadın kızının çocuğunu dünyaya getirdi
61 yaşındaki kadın kızının çocuğunu dünyaya getirdi
Pirinç tarlalarında ördekler "çalışıyor": Çiftçilere nasıl yardımcı oluyorlar?
Pirinç tarlalarında ördekler "çalışıyor": Çiftçilere nasıl yardımcı oluyorlar?
16 yıl önce sipariş edilen Nokia telefonlar nihayet ulaştı
16 yıl önce sipariş edilen Nokia telefonlar nihayet ulaştı
Güneş söndüğünde gezegenlere ne olacağı belli oldu
Güneş söndüğünde gezegenlere ne olacağı belli oldu