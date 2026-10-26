İtalya siyasetinde büyük entrika: Giorgia Meloni neden erken istifa etmek istiyor?

İtalya Bakanlar Kurulu Başkanı Giorgia Meloni siyasi müttefikleriyle Mart 2027'de istifa etme ve ülkede erken parlamento seçimlerine gitme olasılığını görüştü. Bu konu, İtalya'nın önde gelen ve etkili yayın organlarından biri olan La Repubblica tarafından kaynaklarına dayandırılarak haberleştirildi.

Resmi koalisyon temsilcileri ve Meloni'nin kendisi daha önce parlamentonun 2027 sonbaharına, yani görev süresinin sonuna kadar çalışacağını vurgulamış olsa da, perde arkasındaki siyasi planlar Roma'da iktidarın yeniden dağıtılmasına yönelik yeni bir senaryonun değerlendirildiğini gösteriyor.

Roma zirvesinden sonra ayrılış: Olası tarihler ve senaryolar

İtalyan siyasi çevrelerinde tartışılan plana göre, başbakanın istifası önemli bir uluslararası olayla bağlantılı:

Tarihi zirveden sonraki adım: Kaynaklar, Meloni'nin Roma Antlaşmaları'nın 70. yıl dönümü vesilesiyle Roma'da yapılması planlanan Avrupa Birliği zirvesinden sonra görevinden ayrılmayı hedeflediğini belirtiyor;

En erken tarih — 16 Mayıs: Yayının hesaplamalarına göre, Mart ayında istifa gerçekleşirse, erken parlamento seçimlerinin yapılabileceği en erken tarih 16 Mayıs 2027 olarak öngörülüyor;

En olası seçenek — Haziran ayı: Ancak en uygun ve ana senaryo olarak, genel seçimlerin Haziran ayında, yerel (belediye) seçimlerle eş zamanlı yapılması planı öne sürülüyor.

Diplomatik engeller ve kamuoyuna yapılan açıklamalar

Bu planın hayata geçirilmesi yolunda bir dizi örgütsel ve siyasi engel bulunuyor:

Zirveyi Brüksel'den taşıma sorunu: Şu anda Roma'daki yıl dönümü zirvesi için hazırlıklar devam ediyor, ancak AB toplantısını geleneksel Brüksel'den Roma'ya taşımak için örgüte üye 27 ülkenin tamamının onayı gerekiyor;

Koalisyonun resmi tutumu: İktidar koalisyonu temsilcileri, parlamentonun 2027 sonbaharına kadar görevlerini tam olarak yerine getirmeye devam edeceğini açıkça iddia etmeyi sürdürüyor;

Siyasi hesap: Uzmanlara göre, anketlerin yüksek olduğu bir dönemde erken seçime gitmek, Meloni ve partisine parlamentodaki yerlerini daha da sağlamlaştırma imkanı verebilir.

İtalya'daki bu siyasi tartışmalar, 2027'nin başında Avrupa Birliği'nin önde gelen ülkelerinden birinde ciddi değişimlerin başlayacağının sinyalini veriyor.