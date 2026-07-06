Trump, Giorgia Meloni hakkında alaycı bir paylaşım daha yaptı

·41·Dünya
Trump, Giorgia Meloni hakkında alaycı bir paylaşım daha yaptı

Donald Trump, İtalya hükümet başkanı Giorgia Meloni hakkında alaycı bir paylaşım daha yaptı.

ABD başkanı, Truth Social sayfasında Meloni ile birlikte çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı. Görsele "Yaklaşma yasağı kararı gerekli" şeklinde bir yazı eklendi.

Söz konusu paylaşım, iki siyasetçi arasındaki açık tartışmanın ardından geldi. Trump daha önce Meloni'nin kendisinden birlikte fotoğraf çektirmeyi istediğini iddia etmişti.

Giorgia Meloni ise bu iddiayı gerçek dışı ve uydurma bir söylem olarak nitelendirdi.

Daha sonra doğrulama kuruluşları, paylaşılan fotoğrafın üzerinde değişiklik yapıldığını bildirdi. Özellikle Meloni'nin yüz ifadesinin orijinal görüntüden farklı bir hale getirildiği belirtildi.

Donald TrumpGiorgia MeloniİtalyaABDSiyaset
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editör
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