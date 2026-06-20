İtalya Başbakanı ABD Resmi Ziyaretini Neden İptal Etti?

·26·Dünya
İtalya Başbakanı ABD Resmi Ziyaretini Neden İptal Etti?

ABD Başkanı Donald Trump ve İtalya Başbakanı Giorgia Meloni arasındaki beklenmedik açıklama çatışmasının ardından, iki müttefik devletin ilişkilerinde ciddi bir kriz ortaya çıktı. İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani Trump'ın sözlerini «ciddi ve hakaretamiz» olarak nitelendirerek, Washington'a yapacağı resmi ziyareti derhal iptal etti.

Tajani'nin X (Twitter) üzerindeki sert açıklaması

İtalya dış politika yönetiminin başındaki isim, 19 Haziran'da sosyal medya hesabında ABD Başkanı'nın sözlerinin sadece hükümet başkanına değil, tüm İtalyan halkına karşı bir saygısızlık olduğunu belirtti:

«Başkan Trump'ın Başbakan Giorgia Meloni hakkındaki ciddi ve hakaretamiz açıklamaları, tüm İtalya'ya hakaret etmekle eşdeğerdir. Bu nedenle, 21-22 Haziran tarihlerinde ABD'ye planlanan ziyaretimi iptal etmeye karar verdim».

Bu karar nedeniyle Tajani'nin Miami'de gerçekleştirilmesi gereken büyük İtalya-ABD iş, yatırım ve inovasyon forumuna katılımı ve ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile yapacağı son derece önemli yüz yüze görüşme iptal edildi.

Krizin nedeni neydi? «Yalvarma» iddiası

Diplomatik gerginliğin alevlenmesine, Donald Trump'ın İtalya'nın La7 televizyon kanalına verdiği röportaj neden oldu. Görüşme sırasında ABD lideri, G7 (Yedi Büyükler) zirvesi sırasında Giorgia Meloni'nin kendisiyle fotoğraf çekilmek için mecazi anlamda «yalvardığını» ve o sırada İtalya Başbakanı'na acıdığını iddia etti.

Giorgia Meloni'nin sert reddiyesi

İtalya Başbakanı, Trump'ın bu sözlerine çok hızlı ve sert bir tepki vererek, bunları tamamen uydurma olarak nitelendirdi:

«Bu tür açıklamalar tamamen hayal ürünüdür. Şaşkınım. ABD Başkanı'nın müttefiklerine karşı neden böyle bir tutum sergilediğini anlamıyorum. Maalesef bu ilk vaka değil... Bir şeyi hatırlaması gerekir: Ne ben ne de İtalya asla yalvarmaz».

Meloni ayrıca Trump'ı, Batılı devletlerin gerçek rakiplerine karşı böyle bir sertlik göstermeyip sadece müttefiklerine baskı yapmakla suçladı.

İlişkilerin soğumasına, 2026 baharında Trump'ın Papa XIV. Leo'nun açıklamasını eleştirmesinin de neden olduğu söyleniyor.

Her halükarda, Beyaz Saray ve Vatikan arasındaki görüş ayrılıkları yeni bir durum değil.

İlişkilerin geleceği: NATO ve İran meselesi

Gözlemcilere göre, Roma ve Washington arasındaki bu soğukluk sadece kişisel bir husumet değil, derin jeopolitik anlaşmazlıkların bir sonucudur. İki ülke arasında şu konularda ortak dil bulmak zorlaşıyor:

  • İran ve nükleer tehdit: Trump, Meloni'yi İran ile ilgili krizde ABD ve İsrail'i yeterince aktif desteklememekle ve tehdide karşı kayıtsız kalmakla suçluyor.

  • NATO ve Transatlantik iş birliği: ABD'nin yeni yönetimi Avrupalı müttefiklerden daha fazla yükümlülük talep ederken, İtalya kendi bağımsız dış politika pozisyonunu korumaya çalışıyor.

Bu diplomatik «buzdağının» gelecekte NATO içindeki dayanışmayı nasıl etkileyeceğini izlemeye devam edeceğiz.

Donald TrumpGiorgia MeloniAntonio TajaniMarco Rubioİtalya
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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