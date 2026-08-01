Avropa Çapında Schengen Sarsıntısı: Ceuta'daki "Fırtına" Avrupa'yı Parçalıyor mu?

Avrupa Birliği'nin en önemli başarılarından biri olarak kabul edilen Schengen bölgesi yeni bir ağır sınavla karşı karşıya kaldı. Kuzey Afrika'daki bir İspanya eksklavı olan Ceuta'ya on binlerce yasadışı göçmenin kitleler halinde akın etmesinin ardından İtalya, Roma ve Madrid arasındaki serbest dolaşım rejimini geçici olarak askıya aldığını duyurdu. Bu karar, Avrupa kıtasındaki jeopolitik ve güvenlik krizini daha da derinleştirdi.

1. Sınırlar Kapatılıyor: Roma'dan Madrid'e Beklenmedik Darbe

İtalya yönetimi beklenmedik ve sert bir karar alarak İspanya ile deniz ve hava sınırlarındaki kontrolleri sıkılaştırdı ve Schengen Anlaşması'nın serbest dolaşım rejimini geçici olarak durdurdu. Ayrıca Roma, Fransa ile kara sınırındaki denetimleri de azami düzeyde artırma talimatı verdi.

İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani bu olağanüstü tedbiri, ülkenin güvenliğini sağlamak ve Avrupa Birliği'nin dış sınırlarını korumakla açıkladı.

İtalyan ANSA ve La Stampa gazetelerinin haberine göre, söz konusu karar İçişleri Bakanı Matteo Piantedosi başkanlığında düzenlenen acil toplantının hemen ardından yürürlüğe girdi. İtalya İçişleri Bakanlığı İspanya'dan gelenler için giriş noktalarının geçici olarak kapatıldığını doğruladı, ancak bu kısıtlamanın Avrupa Birliği vatandaşlarının yasal seyahat hakkına halel getirmeyeceğini belirtti.

2. Ceuta'daki "Göç Fırtınası": Yaklaşık 60 Bin İnsanın Kitlesel Baskını

Tüm Avrupa'yı ayağa kaldıran olay, Afrika kıtasında yer alan İspanya'nın özerk şehri Ceuta'da yaşandı. Fas üzerinden Batı Avrupa'ya geçmeyi amaçlayan göçmenler birkaç gün içinde sınır bariyerlerini toplu halde aştı.

İspanya İçişleri Bakanlığı son günlerde şehre 50 bine yakın kişinin yasadışı yollarla girdiğini açıklarken, Ceuta yerel yönetimi bu rakamın 60 bine ulaştığını söylüyor.

Rakamlarla Ceuta'daki Durum:

50.000 – 60.000 kişi — Ceuta topraklarına yasadışı yollarla giren göçmenlerin tahmini sayısı;

37.500 kişi — İspanya ve Fas arasındaki anlaşma gereği geri gönderilen göçmenler (RTVE verileri);

2 ana transit nokta — Afrika'dan Avrupa'ya geçişte Ceuta ve Melilla eksklavları ana kapı olmaya devam ediyor.

İspanyol devlet televizyonu RTVE haberine göre, Madrid ve Rabat hükümetleri insanları geri gönderme sürecini hızlandırmış olsa da, akının şiddeti benzeri görülmemiş düzeyde yüksek kalmaya devam ediyor.

3. Meloni ve Sánchez Arasındaki Ateşli Düello: "Şaşırtıcı" Manzaralar ve Suçlamalar

Ceuta'daki olaylar Avrupa liderleri arasında açık bir siyasi savaşa yol açtı. İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, İspanya topraklarındaki durumu sert bir şekilde eleştirerek Ceuta'dan yayılan görüntüleri "şaşırtıcı ve korkunç" olarak nitelendirdi.

«Kontrolsüz ve kitleler halindeki yasadışı göç sadece insani bir sorun değil, aynı zamanda tüm Avrupa'nın sınırları ve güvenliği için doğrudan bir tehdittir» — diye vurguladı Meloni.

İspanya Başbakanı Pedro Sánchez ise bu eleştirileri yanıtsız bırakmadı. Avrupa ülkelerinin birbirlerini suçlaması değil, dayanışma göstermesi gerektiğini hatırlattı. Aynı zamanda Sánchez, resmi istatistiklere dayanarak Roma'ya karşı "karşı darbe" indirdi:

«Rakamlara baktığımızda, yasadışı göçmenlerin Avrupa Birliği'ne girişindeki en büyük pay tam olarak İtalya kıyılarına düşmektedir» — dedi Sánchez.

4. Schengen Sistemi Krizi: Avrupa'nın "Zayıf Noktası" Delindi mi?

Uzmanlarınbelirttiğine göre, Ceuta ve Melilla yıllardır Afrika'dan Avrupa'ya ulaşmaya çalışan yasadışı göçmenlerin ana hedefi olmuştur. Fas ise bu akışta bir transit ve jeopolitik baskı aracı olarak önemli bir rol oynamaktadır.

İtalya'nın Schengen rejimini geçici olarak askıya alması, Avrupa Birliği içindeki ortak güvenlik ve sınır politikasında ciddi çatlaklar oluştuğunu göstermektedir:

İç Sınırların Yeniden Tesisi: Fransa, İtalya ve İspanya arasındaki denetimlerin sıkılaştırılması, Schengen'in temel ilkesi olan "serbest dolaşımı" şüphe altına sokmaktadır. İnsani ve Siyasi Baskı: Ceuta gibi küçük bölgelere birkaç gün içinde on binlerce insanın akın etmesi yerel altyapıyı felç etmiştir. Brüksel İçin Sinyal: Avrupa Birliği dış sınırları korumak için ortak ve sağlam bir mekanizma oluşturmadığı sürece, bu tür krizler üye ülkeler arasındaki ilişkileri daha da kötüleştirmeye devam edecektir.

5. Sonuç: Avrupa'yı Ne Bekliyor?

İtalya'nın bu kararı sadece geçici bir sınır kontrolü değil, Avrupa Birliği'nin göç politikasındaki derin krizin bir sonraki aşamasıdır. Ceuta'daki durum istikrara kavuştukça, Roma ile Madrid arasındaki jeopolitik gerginliğin ve Schengen'in geleceği hakkındaki tartışmaların daha da alevleneceği kesindir.

Ukrayna ve Doğu Avrupa'daki siyasi süreçlerin arka planında Güney Avrupa'da ortaya çıkan bu göçmen "fırtınası", Brüksel'i dış sınır güvenliği meselesini acilen gözden geçirmeye zorlamaktadır.