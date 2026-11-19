İtalya Başbakanı Giorgia Meloni Berlin'de "isteyenler koalisyonu" zirvesi başlamadan önce Roma, Ukrayna topraklarına kara askeri birliği göndermeyeceğini bir kez daha teyit etti. Bu konuda İtalyan Il Sole 24 Ore iş dünyası gazetesi, cumhuriyet hükümetindeki kaynaklara dayanarak haber verdi.

Avrupalı liderlerin Almanya'nın başkentindeki toplantısı, Çin'in Shenzhen şehrinde APEC zirvesi kapsamında gerçekleşen Donald Trump, Vladimir Putin ve Xi Jinping arasındaki tarihi üçlü görüşmelerle aynı zamana denk geldi. Bu jeopolitik arka plan altında, Kiev'in Avrupalı müttefikleri, Berlin'e gelen ABD özel temsilcileri Steve Witkoff ve Jared Kushner ile birlikte ortak bir müzakere gündemi oluşturmaya çalışıyorlar.

Diplomatik "beşli" ile askeri "üçlü" arasındaki fark

Il Sole 24 Ore gazetesinin yazdığına göre, Giorgia Meloni'nin ofisi, Roma'nın Avrupa "beşlisi" (İtalya, Fransa, Almanya, Polonya, Birleşik Krallık) tarafından yürütülen diplomatik çalışmalar ile çok uluslu güçler oluşturmayı amaçlayan E3 "üçlüsünün" askeri girişimleri arasında net bir sınır çizilmesi gerektiğini vurguladı.

«İtalya, Ukrayna'da önerilen güçlerin yapısına kendi askeri personelini göndermeyeceğini defalarca net bir şekilde ifade etmiştir. Bu iki rol farklı ancak birbirini tamamlayıcı niteliktedir», — diye aktarıyor gazete, İtalya Başbakanlık ofisindeki kaynakların açıklamasını.

Konu yönü İtalyan hükümetinin resmi tutumu (medya verilerine göre) Askeri birlik Ukrayna'ya kara birlikleri göndermeyi kesin olarak reddetme (Il Sole 24 Ore) Formatların ayrımı Avrupa "beşlisi" diplomasisini E3 askeri girişimlerinden ayırmak 45 milyar avroluk yardım Bekleme pozisyonu; belgenin aceleyle değil, detaylı incelenmesi talebi (La Repubblica)

45 milyar avroluk yardım paketi ve iç siyasi baskı

La Repubblica gazetesine göre, Berlin'deki İtalyan heyeti, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen tarafından önerilen Kiev'e yönelik 45 milyar avroluk yeni mali yardım paketi konusunda da bekleme pozisyonu aldı. Meloni'nin çevresi, girişimi aceleyle onaylamayı reddederek belgenin derinlemesine ve ayrıntılı bir şekilde incelenmesi gerektiğini belirtiyor.

Daha önce İtalya'nın kendi içinde de Ukrayna krizi nedeniyle Bakanlar Kurulu üzerinde siyasi baskının arttığı kaydediliyor. Özellikle "Ulusal Gelecek" partisi lideri ve Avrupa Parlamentosu milletvekili Roberto Vannacci 2027 seçimlerinden sonra sadece tek bir şartla — Kiev'e askeri ve mali yardımın tamamen kesilmesi durumunda Giorgia Meloni hükümetini desteklemeye hazır olduğunu açıkladı.

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