Buhara Çölünde Büyük Bir Göl Oluştu

Buhara vilayeti Peşku ilçesindeki Gazlı beldesinin kuzeyinde, son altı ay içinde normların üç katı üzerinde yağış düşmesi sonucu büyük bir su havzası oluştu. Bu bilgi Ekoloji Partisi tarafından açıklandı.

Belirtildiğine göre, söz konusu göl daha önce susuz olan "Şurbulok" bölgesinde meydana geldi. Şu anda toplam yüzölçümü yaklaşık 80 kilometrekareyi bulmaktadır. Bu gösterge, Buhara şehri ve Çarvak Barajı hacmiyle karşılaştırıldığında oldukça büyük olmasıyla dikkat çekmektedir.

Uzmanlara göre, suyun birikmesinde sadece yoğun yağışlar değil, aynı zamanda Su İşleri Bakanlığı tarafından yürütülen çalışmalar da etkili oldu. Özellikle balıkçılığı geliştirmek amacıyla kazılan küçük kanallar aracılığıyla çevredeki yeraltı suları bu bölgeye yönlendirildi. Su ise toplam uzunluğu 126 kilometre olan kolektör kanalı üzerinden gelmektedir.

Bilgi olarak, Özbekistan'da 500'den fazla göl bulunmaktadır. Bunların çoğu mevsimsel veya nispeten küçük göllerdir. Şu anda ülkedeki en büyük su havzası, Cizzak ve Nevai vilayetleri sınırlarında yer alan ve toplam yüzölçümü yaklaşık 3500–4000 kilometrekare olan Aydar-Arnasay göller sistemidir.