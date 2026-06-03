Real Madrid'den beklenmedik transfer: Dumfries Madrid'e taşınıyor

Real Madrid, yaz transfer dönemindeki ilk büyük satın almasını tamamladı. İspanyol devi, Inter savunmacısı Denzel Dumfries ile tam anlaşmaya vardı. Madrid ekibi, uzun sürecek müzakerelerden kaçınmak amacıyla Hollandalı futbolcunun sözleşmesindeki 20 milyon euroluk serbest kalma maddesini devreye sokmaya karar verdi. Goal.com haber veriyor.

Fabrizio Romano'nun verdiği bilgiye göre, "Kraliyet Kulübü" bu transfer için tüm belgeleri hazırladı ve ünlü "here we go" ifadesini kullandı. Bu transfer Florentino Perez için büyük bir zafer sayılıyor, çünkü kulüp uluslararası düzeyde deneyimli bir savunmacıyı rekabete girmeden çok uygun bir fiyata kadrosuna kattı. Dumfries, Madrid kulübünün teklif ettiği şartları zaten kabul etti.

Denzel Dumfries'in transferi, takımın sağ kanat savunmasındaki sorunları çözmeyi hedefliyor. Geçen sezon Trent Alexander-Arnold sakatlıklar nedeniyle kendini gösteremedi, kulüp efsanesi Dani Carvajal ise sözleşmesi sona erince takımdan ayrıldı. Bu nedenle Madrid yönetimi, ilk 11 için uygun aday olarak tam da Dumfries'i seçti.

Takıma ikinci kez teknik direktör olarak dönen Jose Mourinho, kadronun yeniden şekillendirilmesinde doğrudan rol alıyor. Portekizli uzman, savunma hattını güçlendirmeyi öncelikli görev olarak görüyor. Oyuncunun yıldız statüsünden ziyade karakterine ve kazanma arzusuna daha fazla önem veriyor.

Inter için Dumfries'i bu kadar düşük bir bedelle kaybetmek ağır bir darbe oldu, ancak İtalya şampiyonları onun yerine geçecek yeni adaylarla görüşmelere çoktan başladı. Real Madrid ise Kuzey Amerika'da düzenlenecek Dünya Kupası başlamadan önce tüm ana transferleri tamamlayarak yeni sezona tam kadro girmeyi planlıyor.