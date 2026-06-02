“Hit” şarkıların arkasındaki yaratıcılara büyük ilgi: Yeni ayrıcalıklar açıklandı

Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, kültür ve sanat temsilcileriyle yaptığı toplantıda, şiirleri popüler şarkılara dönüşen şair, yazar ve oyun yazarlarını desteklemeye yönelik yeni girişimleri duyurdu.

Belirtildiğine göre, bu tür yaratıcılar artık devlet tarafından düzenli olarak teşvik edilecek. Özellikle, yıl boyunca her ay 5 milyon som tutarında telif ücreti (honorary) ödenecek. Bu, yaratıcıların faaliyetlerini istikrarlı bir şekilde sürdürmelerine katkı sağlayacak.

Ayrıca, Özbekistan genelinde uçak, tren ve toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlanma hakkı verilecek. Uzmanlaşmış tıp merkezlerindeki tedavi masrafları ise tamamen devlet bütçesinden karşılanacak.

Ayrıca, bu yaratıcılar için özel ustalık okulları ve yaratıcılık evleri kurulacak, böylece deneyimlerini genç nesillere aktarma imkanları genişletilecek.

Bir diğer önemli yenilik ise, Özbekistan'da her yıl düzenlenen “Ulusal Yaratıcılar Kurultayı” kapsamında yılın en iyi yaratıcılarının seçilerek ödüllendirilecek olmasıdır. Bunun, ulusal kültür ve sanatın gelişimine yeni bir ivme kazandırması bekleniyor.