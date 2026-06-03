Rusya Dışişleri Bakanlığı İngiliz vatandaşlarına kısıtlama getirdi

·63·Dünya
Rusya Dışişleri Bakanlığı İngiliz vatandaşlarına kısıtlama getirdi

Rusya Dışişleri Bakanlığı, beş İngiliz vatandaşının ülkeye girişini yasakladı. Bu bilgi bakanlığın açıklamasında duyuruldu.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'na göre, bu karar Londra'nın Rusya karşıtı açıklamalarına, Ukrayna'ya verdiği desteğe ve Moskova'nın bakış açısına göre Rusya hakkında yanlış bilgi yayılmasına yanıt olarak alındı.

Yaptırım listesine The Washington Post gazetecisi Catherine Belton, İngiliz "i" yayını gazetecisi Richard Holmes ve Henry Jackson Society düşünce kuruluşu raporunun yazarı Alexander Browder dahil edildi.

Ayrıca, Committed to Good şirketinin genel müdürü Alice Lafer ve Chelsea Group'un kurucularından Richard Westbury'nin de Rusya'ya girişi yasaklandı.

RusyaUkraynaCatherine BeltonHenry Jackson SocietyChelsea GroupThe Washington Post
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlanlarİş birliği
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Dünya haberler

Guinness Rekorlar Kitabı güncellendi! Aynı anda dokuz çocuk dünyaya geldi
Şevket Mirziyoyev Çin'deki facia nedeniyle taziye mesajı gönderdi
Dünya'nın dönüşü tehlikeli şekilde yavaşlıyor: Bilim insanları uyardı
En çok altın üreten lider ülkelerin sıralaması açıklandı
12 yıllık bekleyişin ardından kadın beşiz bebek dünyaya getirdi
Dünyayı rekor sıcaklıkta yıllar bekliyor
Bu hafta gökyüzünde nadir görülen Mavi Ay belirecek
40 yıl sessiz kalan "Lunohod" yeniden sinyal gönderdi