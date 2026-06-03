Rusya Dışişleri Bakanlığı, beş İngiliz vatandaşının ülkeye girişini yasakladı. Bu bilgi bakanlığın açıklamasında duyuruldu.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'na göre, bu karar Londra'nın Rusya karşıtı açıklamalarına, Ukrayna'ya verdiği desteğe ve Moskova'nın bakış açısına göre Rusya hakkında yanlış bilgi yayılmasına yanıt olarak alındı.

Yaptırım listesine The Washington Post gazetecisi Catherine Belton, İngiliz "i" yayını gazetecisi Richard Holmes ve Henry Jackson Society düşünce kuruluşu raporunun yazarı Alexander Browder dahil edildi.

Ayrıca, Committed to Good şirketinin genel müdürü Alice Lafer ve Chelsea Group'un kurucularından Richard Westbury'nin de Rusya'ya girişi yasaklandı.