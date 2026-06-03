Cahangir Otajonov inek sağma sanatını sergiledi (video)

Özbek şarkıcı Cahangir Otajonov bir kez daha sosyal medyanın dikkatini çekti. Bu kez sahne, şarkılar veya tartışmalı görüşleriyle değil, kırsal yaşama özgü basit ama birçok kişi için ilginç bir süreç olan inek sağma görüntüleriyle hayranlarının gündemine oturdu.

Şarkıcı videoda inek sağma sürecini kendine has mizahı, samimiyeti ve sade halk ruhuyla yansıttı. Görüntülerde Cahangir Otajonov'un sade kıyafetlerle avluda ineğin yanına oturup sağıma başladığı görülüyor. Bu durum hayranları için hem beklenmedik ve eğlenceli hem de bir o kadar doğal bir manzara oldu.

Otajonov önce ineğin memesini suyla iyice yıkadığını göstererek, "İşte, güzelce yıkadık" diyerek süreci anlatıyor. Ardından ineğin memelerine tereyağı sürerek, "Şimdi buna biraz tereyağı sürelim" diyerek kendi yöntemini sergiliyor.

Tam da bu detay videoya olan ilgiyi daha da artırdı. Çünkü çoğu kişi inek sağmayı geleneksel bir iş olarak hayal eder. Cahangir Otajonov ise bu sürece kendi mizahi, rahat ve sahne tavrını kattı. Açıkçası, burada "tarımsal girişim" ifadesi kullanılsa şaşırmayız.

Bunun üzerine şarkıcı kovayı yerine koyup elleriyle ineği sağmaya başlıyor. "Başladık, işte sabahtan süt üretimi başladı, bakın hele" diyerek süreci izleyicilere mizah katarak anlatıyor.

Video boyunca Otajonov sadece inek sağmakla kalmıyor. Ünlü sanatçı Bahtiyar Sultanov'un şarkısını hatırlayarak, "Sütçü kız, sütçü kız Oybadak, bana bir kez gülümse" diye mırıldanıyor. Bu da sade kırsal görüntüye nostaljik ve sanatsal bir hava katıyor.

Şarkıcı burada merhum Bahtiyar Sultanov'u da anıyor. "Merhum Bahtiyar Sultanov'un böyle bir şarkısı vardı, Allah rahmet eylesin, ne sanatçılar gelip geçti, bir gün biz de onların ardından gideceğiz" diyerek bir anlığına şakadan daha ciddi bir tona geçiyor.

Bu sözlerde hayat hakkında basit ama derin bir düşünce var. İnsan gülümseyerek bile geçmiştekileri hatırlayabilir, sıradan bir günlük durum içinde bile hayatın geçiciliğini hissedebilir. Otajonov'un bu videosu bu açıdan sadece komik bir klip değil; kırsal yaşamın, emeğin, sanatın ve hafızanın harmanlandığı küçük bir yaşam kesiti gibi görünüyor.

Cahangir Otajonov genellikle açık sözlülüğü, beklenmedik çıkışları ve halk tarzıyla kamuoyunun dikkatini çekiyor. Bu video da onun sadelikten kaçmadığını ve her durumu izleyiciye ilginç bir şekilde aktarabildiğini gösterdi.

Birçok kişi için inek sağmak sıradan bir köy işi olabilir. Ancak şehirde büyüyenler veya bu süreci yakından görmeyenler için bu ilginç bir manzara. Hele ki bunu ünlü bir şarkıcı kendi elleriyle, mizah ve şarkıyla gösterdiğinde, sosyal medyada tartışma konusu olması doğaldır.

Videodaki görüntülerden de anlaşılacağı üzere, şarkıcı bu işi sadece göstermek için yapmamış, sürece dahil olarak onu kendince bir "ustalık dersine" dönüştürmüş. Suyla yıkama, yağ sürme, kova koyma, süt sağma ve şarkı söyleme — hepsi bir videoda. İçerik dediğin böyle olmalı.

Bu görüntüler başka bir şeyi daha hatırlatıyor: Halk sanatçısının veya ünlü birinin samimiyeti bazen büyük sahnelerde değil, tam da böyle basit anlarda ortaya çıkar. Tarla, inek, kova, şarkı ve mizah — hepsi birleşerek izleyiciye yakın, doğal ve akılda kalıcı bir kare oluşturdu.

Cahangir Otajonov'un "inek sağma sanatı" sosyal medyada farklı şekillerde karşılanabilir. Kimisi gülerek izler, kimisi köy hayatını hatırlar, kimisi ise bunu bir başka sürpriz çıkış olarak değerlendirir. Ancak bir şey kesin: Şarkıcı bu videosuyla bir kez daha tartışmaların odağına yerleşmeyi başardı.

Sıradan bir köy işi bile doğru ruh hali ve samimiyetle sunulduğunda izleyici için ilginç bir içeriğe dönüşebilir. Cahangir Otajonov bunu kendi tarzında, biraz mizah, biraz şarkı ve biraz felsefeyle gözler önüne serdi.