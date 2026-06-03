Sevinç Muminova'nın elini öpen hayran sosyal medyada gündem oldu

·8.6K·Kültür
Sevinç Muminova'nın elini öpen hayran sosyal medyada gündem oldu

Şarkıcı Sevinç Muminova'nın yer aldığı bir video sosyal medyada geniş çapta yayılarak kullanıcılar arasında hararetli tartışmalara neden oldu. Videoda sanatçının sadık hayranlarından birinin ona çiçek takdim edip elini öptüğü görülüyor.

Anlaşıldığı üzere bu olay bir etkinlik sırasında yaşandı. Hayran, şarkıcının yanına çiçekle gelerek saygısını ve hürmetini bu şekilde gösterdi.

Video kısa sürede internette viral oldu ve çeşitli görüşlere yol açtı. Bazı kullanıcılar bunu sanatçıya duyulan samimi sevgi ve saygının bir ifadesi olarak değerlendirirken, diğerleri duruma mizahi bir yaklaşım sergiledi.

Özellikle yorumlarda, «Demek ki sadece Burak Özçivit'in değil, kendi yıldızlarımızın da eli öpülebiliyormuş» şeklinde şaka yollu ifadelere de rastlanıyor.

Sevinch MominovaBurak Özçivit
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editör

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