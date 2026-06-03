Özbekistan ve Hong Kong Arasında Yeni Uçuşlar Başlatılabilir

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Özbekistan ve Hong Kong Arasında Yeni Uçuşlar Başlatılabilir

Ülkemizin turizm potansiyeli ve eşsiz cazibesi dünya medyasının odak noktası olmaya devam ediyor. Bu kez Hong Kong'un en önde gelen ve prestijli medya yayınlarından biri olan Now.com portali, Özbekistan ve Hong Kong arasındaki turizm ilişkilerinin parlak geleceğine adanmış kapsamlı bir analiz yayınladı. Bu makalede Özbekistan Turizm Komitesi Başkanı Abdülaziz Akkulov'un özel ve değerli röportajına da yer verildi.

Bu materyalde, ikili ilişkileri yeni bir aşamaya taşıyacak güzel planlar ve yatırımcılar için yaratılan benzersiz fırsatlar ortaya konuldu.

Taşkent ve Hong Kong'u Bağlayan Yeni Hava Yolları

Röportajda belirtildiği üzere, taraflar şu anda taraftarlar ve turistler için büyük kolaylık sağlayacak Hong Kong ve Taşkent şehirleri arasında doğrudan yeni bir hava seferi başlatma imkanlarını aktif olarak görüşüyor. Ayrıca, alternatif bir seçenek olarak Hong Kong'dan Bangkok (Tayland) üzerinden Özbekistan'a transit uçuş hattının açılması konusu da detaylı olarak inceleniyor. Bu durum, doğulu turistlerin ülkemize gelişini oldukça kolaylaştıracaktır.

Komite Başkanı Abdülaziz Akkulov'un vurguladığına göre, Özbekistan geçen yıl 11,7 milyon yabancı misafiri ağırladı. Devletimizin koyduğu büyük hedefler doğrultusunda, 2030 yılına kadar ülkemizi ziyaret edecek turist akışının 20 milyona ulaştırılması planlanıyor.

Yatırımcılar İçin Altın Değerinde Ayrıcalıklar ve Sübvansiyonlar

Hong Kong yayını özellikle şuna dikkat çekiyor: Orta Asya bölgesinde nüfus bakımından en büyük ülke olan Özbekistan, son yıllarda ekonomik yükseliş temposunu istikrarlı bir şekilde yaklaşık %6 seviyesinde koruyor. Bu nedenle ülkemiz sadece sıradan turistleri değil, büyük yabancı yatırımcıları da mıknatıs gibi kendine çekiyor.

Günümüzde otel işletmeciliğine ve turizm altyapısına yatırım yapan girişimcilere devletimiz tarafından aşağıdaki şekilde büyük mali destek ve teşvikler sunulmaktadır:

  • 4 yıldızlı oteller için: inşa edilen her oda başına yatırımcılara 5.000 dolar tutarında sübvansiyon iade edilmektedir.

  • 3 yıldızlı oteller için: her oda için devlet tarafından 3.500 dolar tutarında nakit fon tahsis edilmektedir.

  • Vergi Tatilleri: Otelin resmen hizmete girdiği tarihten itibaren, yatırımcılar 7 yıla kadar olan süre boyunca çeşitli vergi ödemelerinden muaf tutulmaktadır.

Hong Kong Vatandaşları İçin Uygun Vize Rejimi

İyi haberler bununla bitmiyor. Materyalde Hong Kong halkı için Özbekistan'a giriş vize prosedürleri de detaylı bir şekilde açıklanmıştır. Buna göre, Hong Kong vatandaşları ülkemizde vizesiz 10 güne kadar serbestçe seyahat edebilirler. Seyahatlerini uzatmak isterlerse, modern elektronik vize (e-vize) sistemi aracılığıyla 30 güne kadar kalma hakkına sahip olurlar. Gerektiğinde, bu elektronik vizenin süresini evden çıkmadan internet üzerinden online olarak uzatma imkanı da sağlanmıştır.

Ülkemiz turizminin bu güzel adımlarını ve uluslararası alandaki yeni uçuşlarını Zamin sayfalarında bizimle birlikte takip edin!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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