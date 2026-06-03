Nisan ayı için 143,6 milyar sum nakit iade onaylandı

·42·Özbekistan
Nisan ayı için 143,6 milyar sum nakit iade onaylandı

Vergi Komitesi, 2026 yılı Nisan ayında yapılan alışverişler için nakit iade ödemelerinin büyük kısmını onayladı.

Resmi verilere göre, 6,5 milyondan fazla vatandaş için toplam 143,6 milyar sum tutarında nakit iade ödemesi yapılmasına izin verildi.

Vatandaşlar, onaylanan tutarları «Soliq» mobil uygulaması üzerinden banka kartlarına aktarabilirler. Bunun için uygulamada Face ID ile kimlik doğrulaması gerekmektedir.

Kalan nakit iade tutarları, girişimcilerin vergi beyannamelerini sunması, hataların giderilmesi ve borçların kapatılmasına bağlı olarak aşamalı olarak onaylanacaktır.

Mevcut düzene göre, aylık 24 milyon 720 bin suma kadar olan alışverişler için nakit iade hesaplanır. Maksimum nakit iade tutarı 247 bin 200 sumdur.

Vergi KomitesiSoliqFace ID
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editör

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