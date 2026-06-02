Cumhurbaşkanı kararıyla gençlere 100 milyon suma kadar imtiyazlı krediler verilecek

·137·Özbekistan
Cumhurbaşkanı kararıyla gençlere 100 milyon suma kadar imtiyazlı krediler verilecek

Gençleri desteklemek amacıyla 100 milyon suma kadar imtiyazlı krediler tahsis edilecektir. Bu konuda Cumhurbaşkanı'nın PQ–210 sayılı kararı kabul edilmiştir.

Karara göre, Aloqabank tarafından "Gençlik İşletmesi" programı kapsamında 31 yaşını doldurmamış vatandaşlara 7 yıla kadar vadeli kredi verilecektir. Ana para için 1 yıla kadar, faiz ödemeleri için ise 3 aya kadar imtiyazlı dönem belirlenmiştir.

İmtiyazlı mikro krediler, sigorta poliçesi veya üçüncü şahıs kefaleti temelinde tahsis edilir. Yabancı dil, dijital teknolojiler ve modern mesleklerin öğrenilmesi için 20 milyon suma kadar fon sağlanabilir.

Ayrıca sosyal medya pazarlaması, mobilografi, freelancerlık, çevrimiçi mağaza ve kendi kendine istihdam projeleri için 50 milyon suma kadar kredi tahsis edilecektir.

Terzilik, ev eksenli çalışma, işleme ve ürün hazırlama projeleri için de 50 milyon suma kadar fon verilmesi öngörülmüştür. Fırıncılık ve tatlı yapımı ile satışı alanları için ise 100 milyon suma kadar imtiyazlı mikro kredi tahsis edilecektir.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editör

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