Uluslararası Satranç Federasyonu (FIDE), Mayıs 2026 sonu itibarıyla güncellenen dünya sıralamasını açıkladı. En iyi 100 satranççı listesine Özbekistan'dan beş büyükusta girdi.

Dünya sıralamasında Magnus Carlsen 2841 puanla liderliğini sürdürüyor. Onu Fabiano Caruana ve Hikaru Nakamura takip ediyor.

Uzun bir aradan sonra Özbekistan'ın bir numaralı satrançcısı değişti. Super Chess Classic turnuvasındaki başarılı performansının ardından Javohir Sindarov puanını 2777'ye yükselterek dünya sıralamasında 4. sıraya yükseldi.

Nodirbek Abdusattorov ise geçen aya kıyasla 3 puan kaybetti. O da 2777 puana sahip ancak ek göstergelere göre 5. sırada yer aldı.

Ayrıca Nodirbek Yakubboev 2689 puanla 40., Rustam Kasimdzhanov 2665 puanla 50. ve Shamsiddin Vohidov 2637 puanla 89. sırada bulunuyor.

Kadınlar sıralamasında da olumlu değişiklikler gözlendi. Afruza Hamdamova 2427 puanla 31. sıraya yükselirken, Gulrukhbegim Tokhirjonova 2344 puanla ilk 100 listesinin 93. basamağında yer aldı.

Bilgi olarak, Özbekistan erkek millî takımı FIDE sıralamasında 2623 puanla 9. sırada yer alıyor. Kadın millî takımı ise 2247 puanla 17. sırada bulunuyor.