Özbekistan'ın Bir Numaralı Satrançcısı Değişti

·128·Spor
Özbekistan'ın Bir Numaralı Satrançcısı Değişti

Uluslararası Satranç Federasyonu (FIDE), Mayıs 2026 sonu itibarıyla güncellenen dünya sıralamasını açıkladı. En iyi 100 satranççı listesine Özbekistan'dan beş büyükusta girdi.

Dünya sıralamasında Magnus Carlsen 2841 puanla liderliğini sürdürüyor. Onu Fabiano Caruana ve Hikaru Nakamura takip ediyor.

Uzun bir aradan sonra Özbekistan'ın bir numaralı satrançcısı değişti. Super Chess Classic turnuvasındaki başarılı performansının ardından Javohir Sindarov puanını 2777'ye yükselterek dünya sıralamasında 4. sıraya yükseldi.

Nodirbek Abdusattorov ise geçen aya kıyasla 3 puan kaybetti. O da 2777 puana sahip ancak ek göstergelere göre 5. sırada yer aldı.

Ayrıca Nodirbek Yakubboev 2689 puanla 40., Rustam Kasimdzhanov 2665 puanla 50. ve Shamsiddin Vohidov 2637 puanla 89. sırada bulunuyor.

Kadınlar sıralamasında da olumlu değişiklikler gözlendi. Afruza Hamdamova 2427 puanla 31. sıraya yükselirken, Gulrukhbegim Tokhirjonova 2344 puanla ilk 100 listesinin 93. basamağında yer aldı.

Bilgi olarak, Özbekistan erkek millî takımı FIDE sıralamasında 2623 puanla 9. sırada yer alıyor. Kadın millî takımı ise 2247 puanla 17. sırada bulunuyor.

ÖzbekistanFIDEMagnus CarlsenJavokhir SindarovNodirbek AbdusattorovFabiano CaruanaHikaru Nakamura
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Yan Diomande Liverpool'un teklifini reddedip başka bir dev kulübe transfer olabilirBugün, 08:39
İlanlarİş birliği
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Orta Asya'nın en değerli futbolcuları sıralaması açıklandı
İspanyol basını Husanov'u Dünya Kupası'na gidemeyecekler listesine ekledi
Avrupa'nın dev kulüpleri Abdukodir Khusanov ile ilgileniyor
Manchester City, Husanov'un Kanada maçındaki performansı hakkında yazdı...
Sindarov ve Kasparov buluşması nesillerin sembolü oldu
Ünlü medyum gelecek Dünya Kupası'nın kazananını tahmin etti
Özbekistanlı çocuklar Varşova'da dünya şampiyonu oldu
Harry Kane penaltıyı neden kaçırdı? "Kirli oyun" ifşa oldu