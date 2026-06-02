Özbek hacıların yurda dönüş tarihi belli oldu

Bugün, 2 Haziran günü, "Hac – 2026" sezonunu tamamlayan Özbekistanlı hacıları getirecek ilk uçak seferleri Cidde–Taşkent rotası üzerinden ülkemize ulaşıyor. Bu konuda Özbekistan Müslümanları İdaresi basın servisi bilgi verdi.

Bildirildiğine göre, ilk etapta Taşkent şehrinden hac yolculuğuna çıkan ziyaretçiler vatana dönecek. Bu vesileyle hacıları karşılama etkinlikleri düzenleniyor.

Ayrıca, ziyaretçilerin ülkedeki 10 uluslararası havalimanında törenle karşılanması planlanıyor. Yetkililer, hacıların güvenli ve konforlu bir şekilde varış noktalarına ulaşmalarını sağlamak için önlemler alıyor.

Bilgiye göre, Cidde şehrinden Özbekistanlı hacıları getirme süreci 19 Haziran 2026 tarihine kadar devam edecek. Hac ibadetini yerine getiren binlerce vatandaş kademeli olarak ülkemize geri getirilecek.