Siteler Artık Yapay Zeka Sonuçlarını İzleyebiliyor

·25·Teknoloji
Siteler Artık Yapay Zeka Sonuçlarını İzleyebiliyor

Google Search {{TEXT_0}} Console'da yapay zeka ile ilgili yeni raporlar kullanıma sunuldu. Bu özellik, sitelerin Google aramasındaki yapay zeka sonuçlarında nasıl göründüğünü analiz etmeye yardımcı olur.

Yeni raporlar sayesinde site sahipleri, yapay zeka yanıtlarındaki görüntülenme sayısını, hangi sayfaların sonuçlarda yer aldığını ve kullanıcıların hangi ülkelerden eriştiğini izleyebilir.

Ayrıca raporlarda cihaz türlerine ve zamana göre değişimler de gösterilir. Böylece site sahipleri telefon, bilgisayar veya diğer cihazlardan gelen trafiği analiz edebilir.

Şu an için bu özellik test aşamasındadır. Yalnızca belirli siteler için erişime açılmış olup, eksiklikler giderildikten sonra tüm kullanıcılara sunulması beklenmektedir.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör

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