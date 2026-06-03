Romelu Lukaku Belçika Milli Takımı'ndaki 90. Golünü Attı

Belçika Milli Takımı, 2026 Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında Hırvatistan'ı 2-0 mağlup ederek güven verici bir galibiyet aldı. Rijeka'daki Rujevica Stadyumu'nda oynanan maçta Napoli forveti Romelu Lukaku yedek kulübesinden oyuna dahil olarak uluslararası arenadaki 90. golünü attı ve takımının başarısını perçinledi. Goal.com haber veriyor.

Maçın ilk yarısında Belçikalılar üstünlük kurdu. 38. dakikada Aston Villa orta saha oyuncusu Youri Tielemans perdeyi açtı. Jeremy Doku'nun tehlikeli pasının ardından savunmaya çarpan top Tielemans'ın önünde kaldı; tecrübeli oyuncu bu fırsatı iyi değerlendirerek Kırmızı Şeytanlar'ı öne geçirdi.

Maçın en önemli olayı hakemin uzattığı dakikalarda yaşandı. 73. dakikada oyuna giren Romelu Lukaku, 96. dakikada Hans Vanaken'in asistini değerlendirerek kaleci Dominik Kotarski'nin üzerinden sert bir vuruşla topu ağlara gönderdi. Bu gol, tecrübeli forvetin milli takım formasıyla attığı 90. gol olarak tarihe geçti.

Belçika Teknik Direktörü Rudi Garcia, maç sonrası forvetinin performansını övdü. "Lukaku gol atmak için doğmuş. O üst düzey bir futbolcu olduğu için ondan her zaman daha fazlasını istiyorum. Oyuna girer girmez rakibe baskı kurmaya başladı ve görevini mükemmel şekilde yerine getirdi. Herkes onun adına mutlu," dedi teknik adam.

Ayrıca Garcia, takımının taktiksel disiplininden memnuniyetini dile getirdi. Luka Modric liderliğindeki Hırvatistan Milli Takımı'nın baskısına rağmen Belçika savunmada sağlam durdu. Teknik direktör, devre arasında yapılan değişikliklerin takım oyununu güçlendirdiğini ve rakibe neredeyse hiç ciddi pozisyon verilmediğini vurguladı.