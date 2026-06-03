Özbekistan Afganistan'a Tarımsal Tohum Tedrik Etti

İyi komşuluk ve karşılıklı yardım bağları, ülkemizin dış politikasının her zaman güzel bir örneği olmuştur. Özbekistan tarafı, Afgan halkına bir kez daha umut ve iyilik dolu yardım elini uzattı. Ülkemiz, Afganistanlı çiftçileri ve tarım kuruluşlarını aktif olarak desteklemek amacıyla, tarım ürünlerinin en seçkin ve yüksek kaliteli tohumlarını karşılıksız yardım olarak teslim etti. Yetkililer, bu insani adımın komşu ülkede gıda güvenliğini güçlendirmek ve yerel tarımı yeni bir aşamaya taşımakta önemli bir rol oynayacağını bekliyor.

Bu yüce girişim, Özbekistan Tarım Bakanlığı bünyesindeki Tohumculuğu Geliştirme Merkezi tarafından başarıyla uygulandı ve tohum stokları Afgan tarafına törenle teslim edildi.

İklime dayanıklı tonlarca seçkin ürün

Sunulan karşılıksız yardım sadece bir ürün değil, aynı zamanda yerel iklim koşullarına tam uyum sağlayan, testlerden geçmiş ve özel sertifikaya sahip en seçkin tohumlardır.

Ürün Türü Hacim ve Kalite Amaç Pamuk Tohumu 20 Ton İklim değişikliklerine dayanıklı Pirinç Tohumu 20 Ton Yüksek verimli ve sertifikalı Sebze ve Kavun-Karpuz Ürünleri 500 Kilogram En üst sınıf seçkin tohumlar

Sektör yetkililerinin kararlılıkla belirttiğine göre, bu pratik hediye, Afganistan'da iç piyasayı kaliteli ürünlerle doldurmaya, kırsal kesimde yaşayan nüfusa daimi iş imkanları sağlamaya ve tarım sektörüne modern, yenilikçi teknolojileri getirmeye hizmet edecektir.

Bölgesel İstikrar ve Örnek Komşuluk

Ayrıca, bu asil adım, Özbekistan ve Afganistan arasındaki tarım alanındaki ilişkileri yeni ve daha sağlam bir temele oturtmayı hedeflemektedir. İkili tarımsal işbirliği, sadece ekonomik büyümeye değil, aynı zamanda tüm Orta Asya bölgesindeki barış, huzur ve ekonomik kalkınmaya da olumlu etkiler yapmaktadır.

Uluslararası uzmanlar ve siyasi gözlemcilere göre, Özbekistan'ın bu seferki pratik desteği, iyi komşuluk ilkelerinin ve iki halkın çıkarlarına hizmet eden samimi ilişkilerin en parlak örneklerinden biridir.

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